Javier Milei enfrenta una semana clave: viaja a EE.UU. en medio de la tensión por la promoción de Libra

La oposición espera que el impacto sea mayor al que proyecta el oficialismo.

Javier Milei quiere dejar atrás la crisis Libra, en una semana clave en la que viaja a Estados Unidos y el Senado debate la suspensión de las PASO (Foto: Reuters).

El triángulo de hierro de la Casa Rosada busca dar por terminada la crisis por la promoción de Javier Milei a la criptomoneda Libra, que estalló el viernes y que generó desconcierto en las primeras horas. El Presidente se concentra en su octavo viaje a Estados Unidos, en el que busca ser recibido por su par norteamericano Donald Trump, mientras su hermana Karina Milei ya hace control de daños y activó el medidor de lealtad al mandatario.

En paralelo, la oposición presentó los primeros pedidos de interpelaciones para el Presidente en el Congreso nacional y hasta un pedido de juicio político. El ala dura espera agazapada un fuerte impacto del memecoin en la economía y en la política, pero en el Gobierno creen que podrán manejarlo.

“Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo presidente. Esa es tu libertad de mercado… la del casino. Se te cayó la careta”, escribió la expresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de la red social X.

En la oposición también hicieron durante todo el fin de semana un análisis sobre hasta dónde podría escalar la crisis en el Gobierno, tal vez la más fuerte desde la llegada del líder libertario a la Casa Rosada, justamente porque lo alcanza a él en primera persona.

Más allá de lo sucedido con Libra y la expectativa que genera la apertura de los mercados para los activos argentinos, Milei también enfrenta una semana clave en términos parlamentarios. Este miércoles, el mismo día que viaja para Estados Unidos, el Senado intentará convertir en ley la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y debatirá en comisiones el proyecto de Ficha Limpia, que podría dejar a Cristina Kirchner fuera de juego para las elecciones de este año.

La agenda del Congreso

Tras el estallido de la crisis, Karina Milei mantuvo activa la agenda política de La Libertad Avanza, con un evento de afiliaciones que encabezó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, este domingo en Palermo. El objetivo fue mostrar que el tema Libra está superado.

Pasado el impacto de las primeras horas, la hermana del Presidente empezó a tomar nota de quiénes fueron los que salieron rápido en respaldo y quiénes demoraron una toma de posición. Caputo integra el primer grupo, aunque más veloz fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que desde hace tiempo se pone en primera fila en defensa de su ahora jefe político.

El PRO, que lidera Mauricio Macri, hizo esperar casi 48 horas su apoyo a Milei y no terminó de conformar en el eje del poder. Aunque Cristian Ritondo y Diego Santilli rechazaron rápidamente de plano cualquier posibilidad de juicio político y se encolumnaron detrás de LLA, en el ala dura libertaria sospechan de la demora de la palabra oficial y cuestionan que el apoyo no fue lo suficientemente rotundo.

Karina Milei y Luis Caputo intentaron dar por terminada la crisis por Libra y encabezaron otra jornada de afiliaciones en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: X/@@PilarRamirezmpr).

“Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”, afirmó el partido liderado por Macri, que desde hace semanas espera sin suerte una definición de Milei respecto de una alianza electoral.

Sin embargo, el apoyo del PRO en el Congreso será clave para que no avancen iniciativas como la presentada este domingo por el diputado socialista Esteban Paulon. Marcela Pagano, que reclama la titularidad de la Comisión de Juicio Político -que le negó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem-, hizo un largo posteo en su cuenta de X en defensa de Milei, bajo el argumento de que no estaba en ejercicio de sus funciones de jefe de Estado cuando posteó promocionando a Libra: “NO se es funcionario público las 24 hs”.

“El presidente no tuiteó en nombre del Estado Nacional, sino que menciona un proyecto privado. Tampoco el tuit menciona contratación alguna por parte del Estado, ni ninguno de sus organismos descentralizados. Son personas comunes con responsabilidades extraordinarias cuando ejercen su cargo. Seamos serios en los conceptos”, planteó.

Es uno de los argumentos que sostendría LLA para defender el accionar de Milei, luego de que el equipo de comunicación de la Rosada informara oficialmente que el Presidente no estaba interiorizado sobre los pormenores del memecoin. Sin embargo, el PRO rechazó el juicio político sobre la base de las condiciones en que se pretendería hacer.

“Queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia. No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”, aseguró en un comunicado oficial difundido este domingo.

Milei viaja a Estados Unidos y espera dejar atrás la crisis Libra

Javier Milei y su hermana viajarán este miércoles a Estados Unidos. En Casa Rosada confían en que Donald Trump recibirá a su par argentino, en una reunión en la que Milei intentará conseguir el respaldo del líder norteamericano para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, las dudas crecen a partir de lo sucedido con Libra. En su mayoría, quienes reclaman haber sido “estafados” son inversionistas extranjeros, algunos de ellos estadounidense que estallaron en X tras perder miles de dólares por el desplome en la valuación de la criptomoneda.

La derecha mundial pone en juego una alianza entre jefes de Estado que levantan la bandera libertaria. Un primer test de hasta dónde llega el apoyo se dará esta semana con el viaje de Milei y la agenda que le abra Trump (o no).

Los juicios que puedan iniciarse en Estados Unidos también irán marcando el pulso de hasta dónde se expandirá la ola y pondrá a prueba la capacidad del triángulo de hierro de protegerse para amortiguar el impacto.

Durante el viaje del Presidente y su hermana a Estados Unidos quedará al frente del Ejecutivo la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no dijo nada desde que estalló la crisis que generó la promoción de Milei a la criptomoneda Libra.