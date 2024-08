Javier Milei confirmó su relación con Yuyito González: el video del beso

Javier Milei confirmó su relación con Amalia Yuyito González durante un evento en el ex Centro Cultural Kirchner.

Tras su encuentro en el Teatro Colón semanas atrás y una cita más privada, el presidente y la actriz se besaron delante de las personas que estaban presentes este martes en el ex CCK para ver una obra de teatro interactiva relacionada a presentar la ley de juicios por jurado.

Javier Milei y Yuyito González | Captura

En los videos que se difundieron en la red se lo puede ver a Javier Milei saludando a diferentes personalidades de la política que se encontraban en primera fila, hasta que se topó con Yuyito González y le dio un beso en la boca. (Video X: @LautaroMaislin).

Cómo fue el encuentro de Yuyito González y Javier Milei

Yuyito González rompió el silencio y habló sobre su encuentro con Javier Milei luego de ser invitada al Teatro Colón para ver la ópera Carmen. La presencia de ambos generó nuevos rumores de romance y la conductora expresó lo que piensa sobre el actual presidente de la Argentina.

Los rumores de una nueva relación comenzaron a tomar fuerza, ya hace días cuando González declaró en Noche al Dente (América TV): “Es más facha en persona… nos sorprendió su buena onda”.

Ambos se conocieron a principios de noviembre del año 2023 cuando el máximo mandatario argentino visitó el programa de González, Empezar el día (Ciudad Magazine), y desde ahí habría comenzado el vínculo amistoso entre ellos. (Video: Instagram @maxilegnani)

En referencia al encuentro, y en diálogo con el ciclo Mañanísima (El Trece), la actriz explicó: “Fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei en el Colón. Nunca había ido a ver una ópera y fue algo maravilloso”.

Luego, reveló que fue la primera vez que recibió una invitación por el libertario, pero aclaró que “se mandaron algún que otro mensaje”.

Por otra parte, Yuyito confesó qué le parece Milei como persona, además de ser presidente: “Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación que sea ir a una ópera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos”.

Respecto a cómo podría definir su vínculo con él, afirmó: “No podría definir la relación, tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo”.

Más tarde, en su programa Empezar el día (Canal Magazine), la conductora le dedicó los primeros minutos del programa al tema que se volvió noticia en los medios y aclaró: “Me puse una remera que dice AMOR porque tuve ganas. Fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa”.

“Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos, y yo no intervenga. Cuando llegó el momento ahí entré. Mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono. Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también”, aseguró.

Por otra parte, remarcó que la noche que vivió “fue un 11 sobre 10”, y sentenció: “Si hay un después, lo veremos. Me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación”.

Finalmente, Yuyito González se lamentó la ausencia de Karina Milei, la hermana de Javier Milei que lo acompaña a todos lados, y concluyó: “Me hubiera gustado que estuviera Karina, pero estaba con compromisos”.