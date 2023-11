Javier Milei cambia el estilo de hacer campaña y no descarta compartir escenario con Patricia Bullrich

Más allá del descontento interno por la alianza electoral y de que el diputado quiera retomar la centralidad, en sus filas no niegan la posibilidad de que aparezca públicamente con la presidenta del PRO.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, estuvieron en A dos voces, por TN (Foto: EFE – Stringer).

Javier Milei no descarta compartir escenario con Patricia Bullrich. Tanto en La Libertad Avanza como en el PRO, dijeron que la exministra de Seguridad “podría aparecer en algún acto, pero no como protagonista”. El candidato presidencial hará actividades en Mendoza, Santa Fe, Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber este medio, las caravanas terminarán con discursos de Milei arriba de un pequeño escenario. Esto marca una diferencia respecto a las recorridas que hizo para las elecciones PASO y generales, en las cuales no hablaba ante su militancia.

En la mesa política de La Libertad Avanza, liderada por el exdiputado Guillermo Francos, creen que Milei debe acercarse más a su electorado e intentar ejercer un contacto directo. Por eso es que, además, sumaron la modalidad del cuerpo a cuerpo y las charlas “mano a mano” con la gente.

Es así que el viernes pasado visitó la fábrica de la empresa de Felfort y dialogó con los operarios y gerentes. En esa línea, el jueves caminó y se metió en negocios del barrio Villa Ortúzar, de la Ciudad de Buenos Aires, sin previo aviso.

El candidato presidencial de LLA, Javier Milei, recorrió Olavarría y agarró una motosierra del público (Foto: prensa Milei).

Las ciudades que visitará Milei para la campaña

El diputado recorrerá mínimo dos ciudades por provincia y mantendrá el discurso de “cambio o continuidad” en línea con “kirchnerismo o libertad”. Intentará simplificar sus propuestas y hacer foco en educación y salud. “Hay que aclarar que no vamos a privatizar esos servicios y que no vamos a quitarle los derechos a la gente”, le expresó a TN un dirigente.

El sábado, Milei estará en provincia de Buenos Aires. Hará una caminata por el partido de San Isidro a las 10:30 -comenzará en Alvear y Arenales- y luego realizará una caravana y un acto en el partido de Morón, en El Palomar, a las 12:30 en la plaza de los Aviadores.

El lunes, continuará con su paso por la tierra bonaerense con una caminata por Ciudadela (partido de Tres de Febrero) y con una caravana y un acto por Ramos Mejía (partido de La Matanza).

El martes, viajará a la provincia de Santa Fe, donde caminará por la ciudad de Paraná y hará una caravana por la ciudad de Rosario. Al terminar, habrá un cierre con las palabras del candidato. La dirigente encargada del distrito es la diputada nacional electa Romina Diez, quien es muy amiga de la jefa de campaña de LLA, Karina Milei.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se ubicó en su banca junto a su compañera de fórmula, Victoria Villaruel. (Foto: Télam/Eliana Obregón)

El miércoles, Milei volverá a pisar la provincia de Buenos Aires. Realizará una caminata por el partido de La Plata y luego un acto en el partido de Lanús. El jueves, viajará para la provincia de Mendoza, donde junto a sus referentes hará una caravana que terminará con un discurso para su militancia. Allí, sacó el 42,35% de los votos.

Por último, el viernes tiene agenda para un acto multitudinario en Parque Lezama de Ciudad de Buenos Aires, donde cerró su campaña a diputado nacional de 2021. En ese entonces, el libertario sacó el 17% y entró a la Cámara de Diputados.

La centralidad de Bullrich y Macri, la ruptura interna y el eje de la campaña

El pacto electoral entre Milei, Bullrich y Macri sacudió el sector parlamentario de La Libertad Avanza. Hubo un comunicado con la firma de legisladores electos que amenazaron con abandonar el espacio. “No podemos acompañar este rumbo con fines electorales, Macri es nuestro límite”, fue la idea general. Algunos adhirieron públicamente y otros lo negaron.

Se trató de la senadora nacional electa por San Luis Ivana Arrascaeta y los diputados nacionales electos Lisandro Almirón (Corrientes), Gerardo Gonzáles (Formosa) y Pablo Ansaloni (Buenos Aires).

El único que efectivamente rompió relaciones con La Libertad Avanza fue Ansaloni. Ayer, confirmó públicamente que el partido Fe se aleja de la coalición debido al acuerdo con Macri. El legislador electo viene del gremialismo y fue diputado de Juntos por el Cambio, sector con el que rompió relaciones en medio de su período parlamentario.

“No tenemos nada que hacer en el espacio, fuimos destratados por este señor Macri y, por ende, no podríamos estar en el mismo lugar”, ratificó ayer.

(Foto: Enrique García Medina)

Milei quiere quitarle importancia y centralidad. En esa línea, los referentes de la mesa chica quieren aparentar una postura indiferente. “Que se vaya si quiere Ansaloni. No vamos a estar atrás de las preocupaciones personales de cada dirigente, hay que ganar un balotaje”, le expresó a TN un dirigente.

Lo que no niegan es que haya disconformidad en diversos sectores de La Libertad Avanza por el pacto electoral con Macri y Bullrich. Argumentan, igualmente, que “una cosa es estar molesto y otra es romper”.

Bajo este contexto, cae como una sorpresa entre varios dirigentes consultados que no se descarte la posibilidad de que Milei comparta escenario con Bullrich. Según pudo saber TN, la que no recibió con alegría el pacto con Macri y la exministra fue la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel.

La diputada no estuvo en la reunión en Acassuso y no fue consultada sobre la realización de la alianza. Además, es quien lideraría las carteras de Defensa y Seguridad en un eventual Gobierno de La Libertad Avanza. Dos dirigentes de la mesa chica de LLA le dijeron a TN que les gustó mucho la gestión de la excandidata en Seguridad y no niegan que sea la encargada de esta en caso de ganar las elecciones.

Respecto a la campaña, Milei continuará buscando el voto antikirchnerista junto al del peronismo no k y mantendrá los voceros fijos en cada cartera. Esto se debe a las últimas declaraciones que generaron malestar interno. Quieren evitar momentos como los de los diputados electos Lilia Lemoine y Benegas Lynch sobre la renuncia a la paternidad y la ruptura de relaciones con el Vaticano.

El libertario hablará en economía -no tendrán rodaje Emilio Ocampo, Darío Epstein y Carlos Rodríguez-, la economista Diana Mondino lo hará en Relaciones Exteriores, la licenciada en Ciencias de la familia Sandra Petovello, en Capital Humano, el exdiputado y cercano a Domingo Cavallo, Guillermo Francos, en Interior y Victoria Villarruel, en Defensa y Seguridad.