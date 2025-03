Javier Milei acusó a Facundo Manes de “mentiroso” y desmintió las agresiones

El discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas se vio interrumpido por el radical Facundo Manes, con quien mantuvo un tenso enfrentamiento.

Al terminar el acto, el diputado denunció que, mientras discutía con el asesor Santiago Caputo, recibió dos golpes de puño por la espalda.

Imagen: Javier Milei

Posteriormente, el mandatario compartió un video para desmentir las acusaciones. Mientras el jefe de Estado exponía su intención de acelerar los nombramientos en los cargos vacantes del Poder Judicial, en una medida que fue recibida con aplausos por parte del oficialismo, el legislador opositor reaccionó de manera inmediata.

Manes levantó un ejemplar de la Constitución Nacional en señal de protesta, recordando que Milei había designado jueces por decreto en el pasado. Ante este gesto, el presidente no dudó en responder desde el estrado, dirigiéndose directamente al diputado con un comentario que encendió aún más los ánimos en el recinto.

“Leela, Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Leela bien”, expresó Milei durante la apertura de sesiones. Al referirse a la Constitución Nacional señalada por Manes, el mandatario sostuvo que “quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”.

En cuanto terminó la Asamblea Legislativa, Manes se enfrentó cara a cara con Santiago Caputo en uno de los pasillos del Congreso y tuvieron que separarlos. Minutos después, denunció ante los medios de comunicación que no solo fue amenazado por el asesor del presidente, sino que fue golpeado.

“Vino alguien y me pegó dos piñas”, denunció el diputado e hizo la mímica del ataque. Si bien no pudo identificar a la persona que lo golpeó, aseguró que no fue Caputo. Durante la madrugada del domingo, Javier Milei se hizo eco de la situación y desmintió a Manes.

En la red social X, Milei afirmó: “Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y de la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo”. Además, el mandatario consideró que “muchos periodistas son parte del problema. Coimeros”.