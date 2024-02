Iván de Pineda vivió un inesperado momento en “Escape Perfecto”, habló de su mujer y fue furor en la red

IVAN DE PINEDA Y LUZ BARRANTES | CAPTURA

Iván de Pineda se convirtió en tendencia tras vivir un inesperado momento al aire en “Escape Perfecto” (Telefe). Una participante le hizo un regalo y la reacción del conductor fue furor en X.

Uno de los recordados momentos que dejó el tendal de recital que realizó Taylor Swift en Argentina tiene que ver con Iván de Pineda. El conductorfue a ver a la cantautora estadounidense en el segundo show que brindó en River Plate, un fan capturó el momento donde se lo vio compartiendo brazaletes de la amistad, compartió el video en la red y se hizo viral en minutos.

Recordando eso, una participante de Escape Perfecto sorprendió al conductor y modelo español al llevarle un friendship bracelet, as pulseras de la amistad que se intercambian y une a todo swiftie. “Mirá lo que te traje, porque yo vi que fuiste al recital de Taylor Swifty que te intercambiaron muchas pulseritas”, le dijo Paula, mientras su hermana Mai le hacía lo propio con Josefina China Ansa.

Tras la declaración de Iván, la red X colapsó con miles de mensajes y se convirtió en tendencia: “El hombre definitivo“, “¡Qué hombre!”, “Mientras todo se derrumba nos podemos aferrar a IVÁN DE PINEDA”, “ivan de pineda explicando el significado de sus friendship brazalet (ivy por el y starlight por su mujer) me dejó enamorada, es el verdadero QUE HOMBRE”, “como me duele me lastima la escasez de hombres como ivan de pineda que aman y respetan de esta manera tan hermosa no solo a su pareja sino al amor”, “la verdad que la próxima vez que me vayan a despertar si no es para decirme que soy la mujer de iván de pineda ni me despierto déjenme ahí TODA LA VIDA”, “soltero hasta que me llegue un Ivan de Pineda”, “como swiftie antigua del año del pedo, propongo q ivan de pineda sea nuestro representante del fandom swiftie argentino. taylor estaría orgullosa de nosotros pq él representa la monogamia, patria y familia”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

¿Quién es la pareja de Iván de Pineda?

Sin embargo, de Pineda no pudo hacer el intercambio clásico y explicó el por qué causando ternura en las participantes y en los televidentes. “Tienen los nombres de mi mujer y el mío, con dos canciones, Ivy y Starlight. Mi mujer se llama Luz, entonces funciona de esa manera”, se disculpó.

Previamente, Iván reveló que las pulseras se las habían regalado sus sobrinas con la referencia hacia él y a su compañera de vida de hace más de veinte años, Luz Barrantes Con su encanto característico, de Pineda le prometió a la participante entregarle otra al terminar el programa.

Luz Barrantes e Iván de Pineda se conocieron cuando ambos tenían 12 años, fueron compañeros de colegio y amigos por mucho tiempo. Su relación cambión recién en el 2000. Ella es hermana de Martín Barrantes, exmarido de Carolina Pampita Ardohain, y conviven desde el 2016.