Iván de Pineda fue elegido como conductor de la década por los Premios Konex 2021

Iván de Pineda fue reconocido este 7 de diciembre con el premio Konex de Platino al mejor conductor de la década. El conductor de Pasapalabra (Telefe) le dedicó la distinción a Luz Barrantes, su pareja hace más de 20 años, que lo acompañó a la premiación, a su productora, Mariel Morán, su familia, amigos, al equipo de WarnerMedia y ViacomCBS.

Después de dos años difíciles, la 42º entrega de los Premios Konex 2021 tuvo su gran noche el 7 de diciembre con el objetivo de reconocer a las personalidades más destacadas de la última década. La ceremonia, que fue presencial, tuvo lugar en Ciudad Cultural Konex, y contó con actrices, actores, directores, guionistas, conductores, entre otros, más relevantes del último tiempo

Al subir al escenario a recoger su distinción, de la mano de Tete Coustarot, Iván de Pineda pidió un aplauso para Fernando Bravo, conductor del evento, y dijo: “Estoy muy honrado, muchísimas gracias”. “Quiero compartir este premio con todas las personas con las que me ha tocado encontrarme en mas de dos décadas de trabajo. Me han enseñado con una paciencia enorme y me han mostrado todo lo maravilloso que tiene la conducción televisiva”, indicó.

“Estoy muy contento. Quiero agradecer al equipo de Viacom CBS, Guillermo Pendino, Darío Turovelzky y Santiago Perincioli. A todo el equipo, enorme, de WarnerMedia, Tomás Yankelevich, Ricardo ‘Richi’ Pichetto, Anouk Aaron, Felipe de Stefani, Enrique Sabatini y Mariel Morán. Quiero agradecer a mi madre, faro y luz incandescente que me ha guiado toda mi vida, a mis hermanos, mi familia, a mis amigos”, manifestó.

IVÁN DE PINEDA PREMIO KONEX: CONDUCTOR DE LA DÉCADA

Además, destacó a los colegas que lo acompañaban en el quinteto de diplomas al merito: Lalo Mir, Verónica Lozano, Elizabeth Negra Venaci y Guido Kaczka.

Pero en el medio del agradecimiento, hizo un apartado para Luz Barrantes, su pareja. “Quiero compartir esto con la persona que me ha acompañado en este derrotero increíble que es la vida, por mas de dos décadas, y que esta aquí conmigo. Y si tuviera que describir a esta persona en poca palabras diría: Pochi, sos todo”, concluyó Iván de Pineda.

LUZ BARRANTES

Además de los Konex de Platino, se entregó el Konex de Brillante a Marilú Marini. Por su parte, el Konex de Honor que se otorga a figuras fallecidas de la última década fue para Agustín Alezzo y Leonardo Favio.

También se entregaron Menciones Especiales a la Trayectoria a Pepe Soriano y a Héctor Alterio. Y se reconocieron por su aporte al Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, el Grupo La Cochera, el Grupo Piel de Lava y el Teatro Nacional Cervantes.

Premios Konex 2021: lista completa de ganadores

Actriz de teatro: Marilú Marini

Actor de teatro: Mario Alarcón

Director/a de teatro: Claudio Tolcachir

Actriz de cine: Mercedes Morán

Actor de cine: Leonardo Sbaraglia

Director/a de cine: Damian Szifron

Actriz de televisión: Nancy Dupláa y Eleonora Wexler

y Actor de televisión: Luis Brandoni

Director/a de televisión: Luis Ortega y Bruno Stagnaro

y Intérprete femenina de musical: Karina K y Alejandra Radano

y Intérprete masculino de musical: Roberto Peloni

Unipersonal: Mauricio Dayub

Infantil y juvenil: Ana Alvarado

Documental: Andrés Di Tella

Guionista: Santiago Mitre

Conductor/a: Iván de Pineda

Escenografía: Mercedes Alfonsín

Vestuario: Renata Schussheim

Iluminación: Eli Sirlin

Producción: Matías Mosteirín

Laentrega es la quinta destinada al espectáculo, después de 1981, 1991, 2001 y 2011. El presidente de la Fundación Konex, Dr. Luis Ovsejevich, dijo en el inicio: “Hoy nuestra mirada se dirige a los últimos diez años y se enfoca en los actores, creadores y profesionales de esa vasta constelación que llamamos ‘el espectáculo’. Las multiformes expresiones del mismo, que en un principio fue ‘lo teatral’, se expandió a la radio, el cine y la televisión, y se ha amplificado en la sorprendente variedad de plataformas que hoy ofrece la tecnología”.

“El gran jurado realizó una labor excepcional para seleccionar a los premiados de esta noche entre 1.388 nominados. Fue una tarea difícil que abordó con un profesionalismo y rigor que quiero destacar y agradecer una vez más. Su presidente Ricardo Darín, su Secretaria General Graciela Borges, su invitada especial Norma Aleandro y todos sus distinguidos integrantes, brindaron una muestra de generosidad y ecuanimidad que me complazco en resaltar”, sostuvo.