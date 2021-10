Internaron a Mirtha Legrand en el Mater Dei por un problema coronario

Un estudio de rutina, en el que se le detectó una pequeña arritmia, fue lo que derivó en la internación de Mirtha Legrand en el sanatorio Mater Dei, donde se le colocaron dos stents. La conductora permanecerá en observación, al menos, 48 horas,

Legrand, de 94 años, se encuentra en buen estado de salud y de buen ánimo, según informa el parte médico difundido por la tarde. El ingreso al centro de salud que queda a pocas cuadras de su departamento, se hizo a través de la guardia y, tras definir que debía ser intervenida, se la alojó en una habitación de la unidad coronaria donde se le hará un seguimiento continúo de los parámetros de salud. Su hija Marcela Tinayre -que regresó el martes de su viaje por Europa- y su nieta, Juana Viale, se acercaron hasta el lugar para seguir de cerca las novedades.

Un allegado a la diva confió que Legrand comenzó a experimentar un malestar el miércoles por la noche. Este jueves por la mañana, su médico personal la revisó y aconsejó internarla para que pudieran llevarse adelante una serie de estudios específicos .

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater DeiLN+

“Se hizo un electrocardiograma donde se veían algunas alteraciones y por eso fue a la clínica. Está muy bien y sin dolor. Parece algo muy sencillo, pero al tener en cuenta su edad, es que se decide hacerle un seguimiento más cercano”, explicaron fuentes médicas, que buscaron llevar tranquilidad sobre la salud de la conductora. Finalmente, tras realizarle un estudio coronario específico, se decidió la colocación de dos stents.

El parte médico

Poco después de las 18.30, el sanatorio difundió un parte médico en el que se dio cuenta de la intervención a la que se sometió a la diva. “ La señora Mirtha Legrand ingresó al sanatorio a las 15 hs. a realizarse estudios en el Servicio de Cardiología. A las 17 se le realizó una cinecoronariografía, encontrándose una obstrucción coronaria, resolviéndose con la colocación de dos stents ”, reza el comunicado.

“Se encuentra recuperándose en una habitación de Unidad Coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo, acompañada por su familia”, finaliza el parte, que lleva la firma de Roberto Dupuy de Lome, director médico del Sanatorio Mater Dei. Además, se informa que este viernes a las 11 se dará a conocer un nuevo comunicado sobre su evolución.

Parte médico de Mirtha Legrand. Sanatorio Mater Dei

A través de Twitter, Nacho Viale -nieto y productor de los ciclos televisivos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand-, hizo una breve publicación para dar cuenta del estado de salud de su abuela: “Mi abuela está muy bien Muchas gracias por la preocupación a toda la gente, a los que escribieron y a los medios”. Viale se encuentra actualmente de vacaciones en los Estados Unidos, acompañado por su padre y amigos.

Legrand había vuelto a conducir su clásico programa La noche de Mirtha el pasado sábado 28 de agosto, por única vez, luego de que Juana Viale regresara de Europa y se viera obligada a cumplir con el aislamiento de rutina. Tras esa emisión, la conductora tenía planeado retomar, al menos los almuerzos, cuando las temperaturas primaverales y de verano se instalen en Buenos Aires.

“Se pone muy ansiosa, viene presentando una desmejoría en su salud porque quiere volver a la conducción y se da mucha manija”, confiaron desde el entorno de la diva.

Mirtha Legrand votando en La RuralGerardo Viercovich

La conductora fue vista de manera pública por última vez el 12 de septiembre, cuando se presentó en La Rural para dejar su voto en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Legrand reveló que no pudo dormir en toda la noche por las dudas acerca de cómo iba a ser su ingreso con el auto, ya que prefería evitar caminar muchas cuadras. “Por suerte fueron todos muy amables”, contaba, y así su preocupación inicial se disipó.

Horas antes de emitir su voto, Legrand habló sobre la jornada electoral y mostró su preocupación por el cambio de lugar para votar, debido a las medidas sanitarias implementadas para evitar los aglomeramientos de gente. “Es muy incómodo”, remarcaba, y además contó que estaba cursando “un simple resfrío”. “No es nada serio, es alergia”, añadía la conductora, a quien finalmente se le permitió el acceso con el auto para participar del sufragio. En ese momento, ya expresaba su deseo de volver a la TV, luego del programa especial de La noche de Mirtha que condujo por la pantalla de eltrece. “Estamos arreglando con Nacho la fecha para volver”, anticipaba.

Luego de votar, Legrand volvió a comunicarse con este medio para dar detalles de su experiencia en las urnas. “Había muchísima gente en un enorme salón de La Rural… ¡Un mundo de gente!. Cuando entré me aplaudieron y cuando salí, me ovacionaron”, señalaba Mirtha. “El público me agradecía que hubiera ido a votar, fueron todos muy amorosos”.