Innumerables quejas de vecinos por las fiestas que organiza el Gobierno de Funes

Reunidos en la Plaza de diagonal San Nicolás entre Mariano Moreno y Leloir nos convocan los vecinos para dejarnos sus impresiones luego de la fiesta del pasado fin de semana en nuestra ciudad.

“Así estamos”, aduce Eduardo un vecino, “yo soy un jubilado que ya estoy muy grande, aclara, el día viernes, laborable para muchos, de la fiesta del Funes Vibra, desde las 6 horas ya estaba cortada mi calle y de ahí en adelante el caos total hasta la madrugada: desvíos en el tránsito, sonido desproporcionado, porque total a ellos nadie los controla y el que además pagamos con nuestros impuestos al igual que los artistas, toda la parafernalia, la logística y horas extras de empleados municipales; para eso sí les pagan, para cortar los yuyos o regar no hay plata, mirá la plaza totalmente abandonada, los juegos rotos errumbrados, claro como no esta en el centro, está escondida, no importa, más que un homenaje a Pili, un agravio en el estado en que se encuentra”, se queja.









Se acerca al grupo una vecina que vuelve del almacén de la vuelta y agrega, “En mi zona no sabemos qué días pasan a recoger la basura domiciliaria y de restos verdes ni hablar…, ahhh pero para fiestitas por todos lados los findes hay plata!!!, Mi prima de Roldán vino con toda su familia y es gratis, ¡claro que no!!!, ¡la pagamos los funenses con impuestos carísimos!!!, afirma Rocío”.

Juan Carlos suma, “Ya dijo el Roly que se va, no le importa más nada, faltan bancos en escuelas estatales, no hay insumos en los dispensarios para la atención en salud de los funenses, pero hace joda para que lo aplaudan, sacarse la foto y que le levanten el ego. Y agárrense, va a hacer y vender todo lo que se le dé la gana porque nadie se le opone. En el Concejo por muchas razones de peso son todos ”levantamanos”.

“Estamos todos perdidos los funenses, estos cuatro años los vamos a padecer, el Intendente se ríe, le pagamos la fiesta con nuestros bolsillos flacos”, cerró Paulina a quién todos los asistentes le dieron la razón.