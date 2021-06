Inauguró la nueva Fiscalía en Roldán

El intendente José Pedretti recibió al Senador Traferri, a la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren y al Fiscal General Jorge Baclini con motivo de la apertura de una sede de Fiscalía en Roldán.

Se trata de una gestión en la que venimos trabajando desde hace 2 años, ante el Gobernador Miguel Lifschitz para la creación de una fiscalía porque el crecimiento demográfico y habitacional de Roldán fue muy grande. Esto sin dudas será un gran aporte en materia de seguridad, va a ayudar a descomprimir causas, sobre todo las de más fácil resolución”, destacó Pedretti.

“El Municipio se hizo cargo de aportar el lugar físico y el personal administrativo, en tanto, el Fiscal designado en la ciudad también cumplirá tareas en Funes, es decir, estará algunos días en la ciudad y otros en la vecina localidad, dependiendo de lo que marque la agenda”, afirmó Pedretti.

El Senador Armando Traferri, presente en el acto destacó, “Quiero felicitar al Intendente Pedretti por el tesón, el trabajo que pone con toda su insistencia desde hace tiempo en lograr tener una Fiscalía local, que acompaño desde hace más de 3 años. Siempre digo que para ver la calidad de gestión de un funcionario hay que mirar en dónde pone los recursos, y José lo hace en la tranquilidad para la gente, con la Guardia Urbana, con el trabajo de Género que viene realizando, ahora va por una Oficina de Mediación, demostrando su preocupación por la Seguridad de su comunidad, demostrando que es un Intendente Multifuncional que se dedica a todos los problemas de los vecinos. Estoy convencido de hoy ha logrado un paso muy importante para brindarle protección a la ciudadanía”

Para la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren, “destacar la importancia de lograr tener esta cercanía para el vecino que fue víctima de un delito, para los testigos y también para nosotros los fiscales, que vamos a poder tener una mayor eficiencia en las investigaciones, al conocer el territorio y su complejidad delictiva que difiere de la de Rosario”.

El Fiscal General Jorge Baclini expresó “los objetivos de las unidades de Fiscalía que estámos desplegando por toda la Provincia de Santa Fe, son en principio dos:

Una mayor dinámica en las investigaciones penales y por otro lado un mayor contacto del Fiscal con la ciudadanía ya que escucha a las víctimas en forma directa.

La cercanía con la Policía, potenciando la gestión de allanamientos o acciones que necesiten orden Fiscal, acelerando mucho los trámites y acortando los tiempos para medidas de investigación”.

“Este paquete completo de medidas de prevención y acción contra el delito lo anunciamos en la apertura del año legislativo, otorgando desde el Municipio, todas las herramientas necesarias, para una mejor calidad de vida del vecino, haciéndonos eco de necesidades incluso que no son de nuestra injerencia como lo es la Seguridad, que corresponde a la Provincia, pero de la cual no nos hemos desentendido nunca: colaborando con la policía desde la GUR, el Centro de Monitoreo, con la Oficina de Violencia Familiar, con la creación de Centros Territoriales de Denuncias, o en este caso ofreciendo un inmueble para asentar esta Fiscalía, incluso haciéndonos cargo del personal administrativo, para que el Poder Judicial, esté presente en nuestra ciudad. No dudamos que es la forma de acelerar los tiempos para que la Fiscal pueda trabajar y aplacar rápidamente cualquier tema de conflictividad”.



Intendente Pedretti,