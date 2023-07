Horacio Zeballos consoló al hijo de un rival y su conmovedor gesto se hizo viral en Wimbledon

El gesto que Horacio Zeballos tuvo con el hijo del colombiano Juan Sebastián Cabal minutos después de vencerlo en el torneo de dobles de Wimbledon se llevó todas las miradas del día. Es que apenas finalizó el encuentro, el pequeño Jacobo Cabal salió corriendo, subió a upa de su padre y se largó a llorar por la derrota, momento en el que el marplatense lo vio y cruzó la cancha para consolarlo.

El gesto de Zeballos que dejó en segundo plano una enorme victoria

La actitud del argentino conmovió a los presentes, que rápidamente viralizaron su gesto, que dejó en segundo plano la gran victoria que había conseguido minutos antes en su partido con Marcelo Granollers ante Cabal y Roberto Farah por 6-7 (6), 7-6 y 7-6 (9), para pasar a segunda ronda de Wimbledon.

Después de casi tres horas de juego, el marplatense junto con su compañero se terminaron imponiendo para dejarlos en el camino y seguir en competencia en el tercer Grand Slam de la temporada.

Zeballos y Granollers esperan ahora por el ganador del partido entre los hermanos Tsitsipas (Stefanos y Petros) y los franceses Luca Van Assche y Arthur Fils, que se medirán este viernes.

En esta nueva participación en el Grand Slam disputado en Londres, la pareja de habla hispana buscará mostrar su mejor nivel para volver a alcanzar la gran final, instancia que supieron disputar en el 2021 pero que no pudieron ganar ya que cayeron ante los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4, 7-6(5), 2-6 y 7-5.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos (AP Photo, Kirsty Wigglesworth).

En la actualidad y antes del comienzo del Wimbledon, Horacio Zeballos, de 38 años, se ubica en el puesto 26 del mundo en dobles, mientras que su habitual compañero, Marcel Granollers de 37 años se encuentra en la posición 28 del ránking ATP. Además, en la clasificación de las mejores parejas de la temporada se ubican en el octavo y último puesto clasificatorio pensando en el gran objetivo de cada año, los ATP Finals.

Jacobo Cabal, el pequeño que lloró por la derrota de su padre en Wimbledon

En un posteo publicado días atrás, Juan Sebastián Cabal habló de cómo vive su carrera su hijo Jacobo. “Constantemente me preguntan si quiero que Jacobo sea tenista, no puedo negar que me da alegría verlo jugar tenis y saber que mi carrera influyó en él, pero más allá de que profesionalmente quiera ser tenista o no, sueño y anhelo que él pueda lograr escoger ser lo que lo haga feliz, que todo lo que haga lo haga con la satisfacción y el empeño de dar lo mejor de él.

Mientras la vida y Dios me lo permita, siempre estaré aquí para apoyarlo, brindarle lo mejor de mí, para darle un abrazo, una bendición y tomar su mano cuando más me necesite!

Te amo hijo y que siempre seas feliz!!”.Así es Jacobo Cabal.