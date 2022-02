HOMER EL MERO MERO: “No sé si la música podrá cambiar el mundo, pero sí que sana y hace bien”

Homer el Mero Mero, el rapero que nació en Cutral Co.

El rapero neuquino conocido artísticamente como Homer El Mero Mero dijo desconocer “si la música podrá cambiar el mundo” pero sostuvo como certeza que “sana y hace bien”, como fue en su caso, al conversar con Télam sobre la vuelta de Bardero$, el dúo que comparte su par C.R.O., a quien considera su “hermano”. dijo el artista.

El próximo sábado Bardero$ llegará al Teatro Gran Rex para celebrar el recorrido exitoso de ambos dentro de la escena urbana y presentar juntos el flamante álbum “Inmortales”, disponible desde ayer en las plataformas digitales. “Estoy muy agradecido con la vida por las situaciones que nos está presentando y contando los días, muy ansioso, para que llegue el momento. Es un sueño, algo que no esperábamos”, dijo el artista.

Tomás Manuel Campos (C.R.O.) y Lucas Darío Giménez (Homer El Mero Mero) entrarán y saldrán del escenario más de una vez a lo largo de la noche –que ya ostenta el cartel de entradas agotadas- en los distintos bloques que se ofrecerán, con presentaciones individuales antes del cierre, con banda en vivo, del show de Bardero$, el proyecto que los une formalmente desde el 2016 con el lanzamiento de “Pure Drug” que abrió una discografía de cinco álbumes.

Con una historia compartida como freestylers en las plazas de Neuquén, rompieron los moldes en su provincia y luego se asentaron en Buenos Aires en 2018, donde conectaron con muchos de los nuevos talentos que emergían del trap y de los que son una referencia ineludible, para después bifurcar sus caminos y mezclarse dentro de la escena urbana cada uno por su cuenta y haciendo mixtura con otros géneros, pero sin resignar la identidad y la inventiva importada desde el sur patagónico.

“Si bien podemos adaptarnos a todos los géneros, nosotros somos raperos y nos debemos a la gente que nos sigue que también lo es.” Homer el Mero Mero

“Desde siempre tenemos una relación como de hermanos. La música es nuestro laburo y ahora llegó el momento de volver. Quizás antes era el momento de enfocarnos en nuestros proyectos solistas, pero ahora volvemos con todo. Y siempre va a ser así, porque nunca va a dejar de existir Bardero$”, agregó.

Télam: ¿Cuál es tu balance sobre el recorrido de Bardero$ dentro de la escena?

Homero El Mero Mero: Cada etapa fue importante y marcó algo para nosotros. Cuando empezamos en Neuquén teníamos mucha hambre y lo hacíamos por amor, sabiendo que queríamos mostrar nuestra música en algún momento. Después, cuando la gente nos empezó a prestar la oreja, empezamos a tomarlo con más responsabilidad, a tener los pies sobre la tierra, para tratar de estar siempre para la gente. Hay errores que antes cometía que ahora ya no me puedo dar el lujo de cometer.

T: ¿Es importante para vos defender la cultura del hip-hop en el medio de esta explosión y la mixtura de todos los géneros urbanos?

HEMM: Sí, obvio. Defender el hip-hop es algo primordial y fundamental en la historia de Bardero$. Si bien podemos adaptarnos a todos los géneros, nosotros somos raperos y nos debemos a la gente que nos sigue que también lo es. Yo creo que el gordo Biggie (The Notorius B.I.G), esté donde esté, debe estar orgulloso de lo que estoy haciendo en este momento, porque el hip-hop siempre fue protesta. Vino de la gente marginada y que viene de abajo, de los africanos que empezaron a tirar rimas y barras en Estados Unidos.

T: ¿Y cómo es para vos ser un referente para algunos de los artistas urbanos más destacados de la escena?

HEMM: Es una bendición y una responsabilidad muy grande, porque yo soy una persona que se equivocó mucho en la vida y que hoy en día no puede permitirse eso. Tengo que caminar por el camino recto, ser una persona de bien y alguien que sea admirable para el resto. Un buen ejemplo. Y creo que eso es lo más importante de todo y por lo que la gente te toma como referente. En todos los años que llevo de carrera jamás tuve un problema con ningún otro artista ni ninguna discusión grave que me haya llevado a algo malo. Creo que eso habla también de la educación que uno tiene.

T: ¿Qué te devolvió la experiencia de llegar a las cárceles con los talleres de rap? ¿Cuál es el mensaje que bajás ahí?

HEMM: Les muestro con el ejemplo dónde estaba y hacia dónde se puede llegar con mucho trabajo y dedicación y amor por lo que uno hace, pero sobre todo con mucha fe en uno mismo. Yo escribo por semana cuatro o cinco letras, a veces más y otras menos, pero ese es el promedio. Siempre me estoy expresando y luchando contra mí mismo para poder hacerlo mejor, porque estoy convencido y a la vez agradecido por todo lo que logré. Y siempre puedo lograr mucho más, al igual que la gente que se merece mucho más todavía.

T: ¿Sentís que tanto la música como la escritura de algún modo te salvaron la vida?

HEMM: Claro que sí, sin ninguna duda. Porque encontré algo que podía hacer bien, algo en lo que yo me podía destacar, algo en lo que era bueno y que si lo perfeccionaba iba a poder ser cada vez mejor. Cuando empecé a mostrar mis primeras letras, veía la cara de sorprendidos de la gente mientras yo se las iba relatando, y eso me hacía creer mucho en mí y me levantaba la autoestima. Arranqué a escribir un libro, pero es un proyecto a mediano plazo. Me cuesta mucho y lo quiero hacer bien; soy bastante perfeccionista para esas cosas y tampoco me apura nadie. El otro día escribí una milonga que narra la historia de una carrera de caballos que quiero hacerla con algún guitarrero estilo Jorge Cafrune o José Larralde, de quienes soy fanático mal al igual que de Julio Sosa. Para mí, ellos fueron los raperos de otra época.

T: Otro de tus sueños era el de la actuación y pudiste concretarlo con tu protagonismo en la película “Panash” ¿Qué te quedó de esa experiencia?

HEMM: Fue otro de los sueños que pude cumplir gracias a la música. Cuando estaba actuando no lo podía creer, más siendo el protagonista. Algo que ni en sueños me imaginaba. Estoy muy orgulloso y contento por la imagen que dejé en mi familia, con la que logramos revertimos situaciones de tanta tristeza y cosas malas. Ahora la volvimos a pasar bien; mi mamá fue parte de todo y eso es muy lindo. Estoy trabajando mucho, pero también abierto a ofertas para seguir haciéndolo.

T: ¿Qué pensás de la explosión de la música urbana argentina a nivel mundial?

HEMM: Estoy orgulloso de lo que hizo la escena argentina en el mundo en tan poco tiempo. Nos paramos en el primer lugar y revolucionamos todo. Es increíble la cantidad de talento que tenemos en nuestro país. Tenemos pibes que hacen muy buen trap, reggaetón y rap. Tenemos para todos los gustos: acá no hay ni mejor ni peor, sino que tenemos mucha variedad. Hoy es un movimiento que va para adelante; está todo como tiene que estar.