Homer El Mero Mero: “Jamás voy a cantar sobre millones de dólares y Ferraris”

El Mero Mero: nacido en Cutral Co

El rapero neuquino Homer el Mero Mero, que aprovechó la prolongación de la cuarentena para terminar un disco, dijo que prefiere “escribir sobre la realidad” porque no le interesa “escribir que tengo 5 millones de dólares y tres Ferrari, que no los tengo”.

“Prefiero contar lo que realmente pasa o lo que está ahí cerquita. No voy a andar diciendo que maté a alguien si nunca lo hice. He escuchado algunas letras de algunos raperos que dicen ‘yo maté’ y no sé si es verdad. Y si fuera verdad tampoco lo estaría diciendo (risas)”, señaló Homer el Mero Mero.

Nacido en la ciudad neuquina de Cutral Có bajo el nombre de Lucas Darío Giménez, junto a C.R.O., Chulu y Lil Troca forma parte de Barderos Crew, una de las agrupaciones más combativas del trap y la música urbana argentina.

“La mayoría de los pibes que éramos de mi cuadra, éramos 15 o 20 pibes que jugábamos a la pelota, y cuento con los dedos de la mano los que están libres. La mayoría están muertos o presos. “HOMER EL MERO MEROEn 2019 sacó su primer disco, “En Punga” y es el protagonista de “Panash” una película argentina de drama y amor musicalizada por el trap y el rap que aguarda su estrena. También ostenta los hits “Domingo”, “22”, “Basado en hechos reales”, “Dispuestos a morir”, “Titubeo” con L Gante y “Santo” con el Negro Dub.

¿Cómo te marcó el entorno social a la hora de hacer música?

Homer el Mero Mero: Yo soy de Cutral Có, que es una de las cunas del petróleo en Argentina y como el conurbano pero de Neuquén y me tocó vivir la época de la pueblada, de Teresa Rodríguez. Era toda una ciudad metida en la ruta lidiando con los gendarmes. Me acuerdo que nos robaron en casa porque todos estaban en la pueblada y quedaban las casas solas.

Admirador de Jorge Cafrune



Aunque ahora vivís en Buenos Aires ¿Cómo está Cutral Có hoy?

HEMM: En Cutral Có sale todo más caro, pero hay mucha plata, los sueldos son bastante altos y la gente que labura en el petróleo gana muy bien. Entonces mi forma de entender es que cuando pasa eso hay mucha droga, donde hay plata hay droga y donde hay droga hay delincuencia, por eso creo que está complicado. La mayoría de los pibes que éramos de mi cuadra, éramos 15 o 20 pibes que jugábamos a la pelota, y cuento con los dedos de la mano los que están libres. La mayoría están muertos o presos.

Te gustan Jorge Cafrune, José Larralde y supongo que Rubén Patagonia…

HEMM: Sí, obvio, escuché muchísimo folclore, mucho tango, Julio Sosa, Edmundo Rivero, a mi viejo le gustaba mucho escuchar eso. Le gustaba un montón León Gieco y me gustaban algunas canciones. Ya de grande me tiré más para el rock argentino, me fui más para Sumo o Viejas Locas. A Larralde lo respeto un montón y me gusta muchísimo, pero Cafrune me vuelve local y está un pasito más arriba todavía. Como tocaba la viola, la voz que tenía y las cosas que decía, era un revolucionario el tipo. Era un orejano como decía él, muy bandolero, muy crudo, muy defendedor de la verdad.