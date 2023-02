Hernán Drago enfrenta una grave denuncia: “Hoy hay 77 damnificados”

Años atrás Hernán Drago promocionó una plataforma para invertir en criptomonedas pero todo terminó siendo una estafa. Y, ahora, las personas que se vieron afectadas avanzan en la Justicia y podrían accionar contra el galán. Sobre esto hablaron, hoy, en A la Tarde (América Tv).

“Contrataron a Drago como figura pública para atraer a la gente. Hoy hay 77 damnificados”, comenzó diciendo el abogado Juan Pablo Chiesa en el programa de Karina Mazzocco. Y agregó: “Estoy seguro que Drago no sabía del delito pero prestó su nombre, su popularidad para invitar a la gente en poner su dinero en esta empresa”.

Luego, Mazzocco reveló que se comunicó con Drago, quien se defendió de las acusaciones en su contra. “Me dice que hace casi dos años lo contrató esta empresa, aceptó promocionar un sistema de inversión en criptomoneda y luego se enteró por redes sociales que habían personas que estaban denunciando haber sido estafadas”, detalló la conductora.

Y, al finalizar, Karina resaltó que Drago asegura ser una víctima más. “Él es un damnificado más. No es que llevó un puchito de sus ahorros, invirtió todo su capital humano, que es su credibilidad”, concluyó.

Hernán Drago reveló las propuestas sexuales que recibió

A comienzos del 2021, el modelo estuvo como invitado en Es por ahí, el ciclo que conducían Guillermo Andino y Soledad Fandiño desde la pantalla de América TV. Durante la entrevista, Drago confesó que a lo largo de su carrera recibió dos propuestas sexuales. En ese sentido, el actor dejó en claro que ambas sucedieron en contextos distintos. Además, explicó que una situación pudo manejarla desde el humor, pero que la otra influyó en su desarrollo profesional.

“Tuve dos propuestas indecentes”, comenzó diciendo el también conductor en ese entonces. Así inició la descripción del primer caso, en el cual contó que un booker, es decir, la persona que maneja la agenda del modelo y lo relaciona con clientes, lo presionó para tener relaciones sexuales. “Yo tenía 17 o 18 años y había hecho uno de mis primeros castings internacionales desde la Argentina. A los pocos días me llamó este booker, hombre, y me dijo que yo había sido elegido. Para mí era un gran logro, laboral y económico. Yo no conocía Nueva York”, comentó.

Y luego continuó: “pero el tipo me dijo. ´Sí, vos quedaste elegido. Pero esto no es así. Si vos querés hacer este trabajo te tenés que acostar conmigo´”. Al respecto, el integrante de Bienvenidos a bordo (El Trece) explicó que tras rechazar la oferta le solicitó al intermediario que le entregara los castings consideraba interesantes.

“A los días se presentó un chico nuevo y empezó a trabajar en la agencia. Recuerdo que nos había dicho: ´si tienen alguna situación incómoda, me pueden avisar a mí ’. Le conté y no hicieron nada”, recordó Hernán, al tiempo que señaló que este tercero desconfió de su palabra y que por ello no tuvo más opción que abandonar su trabajo.

Tras cerrar la narración de aquel desafortunado suceso, la expareja de Bárbara Cudich pasó a exponer la segunda propuesta. “Fue en la presentación de una fragancia”, rememoró el artista. Y después añadió: “subió una dama al escenario y me empezó a piropear. Me decía ´ Qué lindo que sos vos, tenemos que hacer algo´”. Allí el expresentador de El Show creativo (El Nueve) contó que la mujer lo invitó a pasar la noche juntos.

“Yo me reí. Pero luego ella me dice ´de verdad te digo. Estoy dispuesta a pagar´”, siguió comentando Hernán. En esa circunstancia, el papá de Luka y Lola afirmó que procuró salir de la situación incómoda utilizando el humor como principal herramienta.

“¿Cuánto hay?, le dije. Y Me respondió: 2 mil dólares.”, recordó. Y luego agregó: “Le dije que no y me dijo que hasta 10 mil dólares pagaba”.

Finalmente, el actor manifestó a la señora volvió a acercase al terminar el evento. “´Yo te voy a buscar. Sé en qué hotel estás´, me dijo. Ese año, cambié el auto, por las dudas”, concluyó entre risas.