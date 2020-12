Hay un promedio de 9 locales vacíos por cuadra en todo el país, Funes no escapó a la crisis.

El relevamiento fue realizado entre el 1 y 18 de diciembre en 39 ciudades de todo el país y se relevaron 82.629 comercios en 1.500 calles, de los cuales 12.843 estaban cerrados y vacíos, con 28.300 empleos afectados.







Hay un promedio de 9 locales vacíos por cuadra en todo el país

En Funes también fueron afectados distintos comercios, los rubros con más cierres fueron indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar, pero también gastronomía y alimentos. Ahora del 100% de negocios cerrados en la ciudad, por la temporada atractiva de veraneo, han abierto un número llamativo de comercios de distintos rubros, la incógnita es si podrán subsistir después de la misma y continuar trabajando con el correr de los meses.

Las estadísticas muestran que en porcentaje cerraron en Funes alrededor de un 30 % de los comercios habilitados, lo cual marca que fueron más de 300 locales y alrededor de 500 puestos de trabajo perdidos, ya que algunos tenían empleados a su cargo.

La buena noticia es que ahora, post Pandemia se han sumado habilitaciones comerciales. Sin embargo esto no ha marcado la recuperación del puesto de empleo de los trabajadores desocupados por los cierres definitivos.

Se espera que en breve, las asociaciones AEF y ACIF propongan al gobierno local, alguna promoción tipo “Compre en Funes” y “Si invertís en nuestra ciudad, da empleo a Funenses”, para mejorar la situación de muchas familias.

Ricardo Diab, vicepresidente 2º de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), habló sobre el rubro comercial en la Cuna de la Bandera. Según su visión, diciembre va a ser el mejor mes del año en cuanto a las ventas y al movimiento que se está notando. “No creemos que pueda superar las ventas de diciembre del año anterior por razones obvias. Ya veníamos todo el año con ese tema. Vamos a esperar a fin de diciembre, pero entendemos que es el mejor mes del año seguro”.

“Vamos a cerrar el año cerca de un 22 por ciento negativo con referencia al año anterior. 2019 se había cerrado con un 12 por ciento negativo con respecto a 2018”, dijo Diab. “Hace tres años que venimos con retroceso continuo. Se agudizó y se aceleró a partir de marzo con la cuarentena. Hasta ahí veníamos con un 3 por ciento de volumen negativo los tres primeros meses”, agregó.







Con el aumento de la actividad, el número de quebrantos económicos de locales comerciales comenzó a decrecer. “Eso se ha desacelerado de repente, pero tenemos que ver ahora. Un momento clave va a ser después de las Fiestas, a ver en qué condiciones quedan los negocios. Algunos están haciendo su último esfuerzo para poder recuperar algo, para poder hacer frente a las deudas que tenían contraídas en virtud de que tuvieron que estar cerrados y no recibir más el ATP (programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)”, aseguró el representante de Came.

Las ayudas de las ATP otorgadas por el Estado nacional sirvieron para oxigenar las arcas de las pymes en todo el país. “Fue sin lugar a dudas una de las herramientas que nos dio la posibilidad de seguir adelante en momentos muy complejos. A la ATP, desde nuestra institución madre que es Came, la venimos solicitando. Es la única condición para que muchas pymes puedan seguir subsistiendo. Es mejor que el Estado subsidie a una empresa y sostenga su personal y no que termine cerrando y después cobre un subsidio el personal. Es imprescindible que el Estado continúe con el aporte de las ATP en la forma en que lo venía haciendo”, afirmó Ricardo Diab.

2021 es un enigma después de un 2020 tan inusual. El dirigente empresarial expresó: “Tendría que ser mejor porque cualquier cosa que se modifique va a mejorar el año. Creemos que está muy ligado a la aparición de una vacuna (para el Covid-19) porque eso va a dar previsibilidad en algunas actividades. Si hablamos de un segundo rebrote y no tenemos todavía la vacuna, aquellos que estén planeando el próximo año tendrán la incertidumbre de saber cómo va a continuar”.

Came tuvo un año con mucha actividad, desde la virtualidad, pese a los contratiempos. “El centro comercial se convirtió en un punto estratégico porque la gran mayoría concurrió a su centro de proximidad. Y se revitalizó el tema. Por eso desde Came pusimos todas las herramientas, tanto en capacitación como en su sistema de pagos y sus operatorias online”, comentó Diab.





A nivel nacional

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que en todo el país se registran un promedio de nueve locales comerciales vacíos por cuadra, en el marco de la pandemia. Según la entidad, “proyectando un informe de CAME a todo el país, se puede estimar un total de 90.700 locales vacíos, con el cierre de 41.200 PyMEs, lo que involucra a 185.300 empleos”.



De esta forma, los rubros que registraron mayores cierres, de acuerdo con el relevamiento, fueron: indumentaria, calzados, decoración y textiles para el hogar. El 15,6% de los locales comerciales del país cerraron en el marco de la pandemia y del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas”, reportó la CAME.





La tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%, es decir que “la crisis fue tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar mudándose a zonas más baratas, como suele suceder en períodos recesivos”.



Las cinco provincias más afectadas por los cierres, agregó el análisis, fueron: Chubut, con una tasa de 34%; Córdoba, 25,4% de cierres; Neuquén, 25,2%; Tierra del Fuego, 21,2%; y Santa Cruz, 18,8%. “Las más perjudicadas fueron las galerías comerciales, donde la tasa de cierre alcanzó a 23%“, añadió CAME, particularmente en Chubut (77,6% de locales cerrados); La Pampa (63,6%); y en Formosa (55%), mientras que en el otro extremo se ubicaron Salta con sólo 9,1% y Corrientes con 10,6%.



“Aunque por el alcance de este relevamiento no pudo cuantificarse, se dio el fenómeno de que, en las ciudades medianas y chicas, donde la gente se conoce, muchos locales y PyMEs cerraron y pasaron a la informalidad”, evaluó la entidad. Por ejemplo, explicó, “muchos comenzaron a vender en sus casas o por redes, aprovechando que sus clientes y la comunidad los conocen y rápidamente ubican su nuevo punto o modalidad de venta”.

El reporte indica además que “se espera que, en los próximos meses, si todo se normaliza, de a poco vuelvan a reaparecer un porcentaje de estos comercios en la misma u otra actividad”. El relevamiento fue realizado entre los días 1 y 18 de diciembre en 39 ciudades de todo el país y se relevaron 82.629 comercios en 1.500 calles, de los cuales 12.843 estaban cerrados y vacíos, con 28.300 empleos afectados.