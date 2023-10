Nuevamente empleados de Bronway Technology, se manifestaron en la puerta de la AFIP de Rosario, en Alvear al 100, reclamando por sus fuentes laborales. Quien estuvo presente en el reclamo, es el titular de la firma, Darío Ippolito, manifestando su disconformidad y acompañando a sus empleados en el reclamo. “Creemos que esto es realmente injusto. Hay siete PyMES, con la misma función en todo el país, como Bronway y justo la nuestra es la que no puede trabajar”

Este es un caso más grave aún que los anteriores, dado que hay un fallo de la Cámara Federal, donde obliga a entregar instrumentos fiscales y AFIP, hace caso omiso. Ippolito, manifestó que solicitó una reunión hace 15 días, pero nunca tuvo una respuesta. Ayer la empresa tuvo que parar la producción y por ello la manifestación de hoy.

Otra consecuencia que debe afrontar la tabacalera rosarina, es la llegada de Gastón Salmaín, nombrado reciente como juez. Hasta hace poco, ejercía como abogado particular y casualmente hace unos meses, que le asignaron el cargo en Rosario, como juez de primera instancia, haciéndose cargo de una causa del 2021, donde Massalin (Philip Morris), le pide una medida cautelar y este juez sin pedir pruebas, sin una contracautela, en primera instancia le da una orden a AFIP de no entregar instrumentos fiscales. Mientras que había un fallo de Cámara Federal y un tribunal superior que había dado el amparo en diciembre pasado.

Entonces hay fallos desencontrados, si bien uno es de primera instancia y el otro es de Cámara, hay fallos desencontrados, pero AFIP en este momento no contestan, o sea que le está haciendo caso omiso a un fallo de la Cámara Federal.

Ippolito, también manifestó que están presentes hoy y van a seguir luchando. “Queremos a la Argentina, queremos luchar por los puestos de trabajo y defendemos a nuestro país. Pero creemos que hay un lobby muy fuerte, con esto y como dijo un periodista, “hay más de un millón de razones por lo cual está sucediendo esto”. “Creo en la Justicia Federal de Rosario, vamos a seguir creyendo y que no se deja presionar por ningún político o ningún ente extraño” señaló.

Bronway Technology, tiene actualmente 261 puestos de trabajo directo y 860 puestos de distribución indirecta. Hay más de 1100 personas involucradas que AFIP dejarían sin trabajo.

El reclamo va a continuar, si no encuentran una respuesta, mañana la movilización sigue y podría extenderse el conflicto a otros lugares.

