Hackearon las redes de Ariel Bulsicco para estafar a sus contactos

Las estafas virtuales estàn muy vigentes y esta vez le tocó al conductor de Sí 98.9, Ariel Bulsicco. Luego de hacerse de su cuenta de Instagram @Aribulsi, el estafador utilizó los muchos contactos del periodista para ofrecer venta de dólares para lo que pedía previamente transferencia de pesos o criptomonedas .

“Quiero advertir que me hackearon el Instagram, se apoderaron de mi cuenta y pretenden estafar gente desde allí haciéndose pasar por mi. Tienen muchos mecanismos . No se dejen engañar porque ahora dicen que perdí mi teléfono y confunden con otro número”, contó en Nadie es Perfecto. Luego pidió que bloqueen esa cuenta de Instagram ” porque ya no es más mía, no puedo dar ni una explicación ni escribir nada “.

Una vez que lo despojaron de su cuenta, llegaba el mensaje haciéndose pasar por él: “Che, me hacés un favor? No conoces a alguien que esté comprando dólares en efectivo cara grande, quiero vender 5300 dólares. Necesito los pesos vía transferencia CBU o criptomonedas que me los pueda cambiar”.

Esto no es todo. Lograron hacerse de los contactos de WhatsApp y desde un número con característica de Córdoba la estafa llegaba por esa vía, con la aclaración previa de que había perdido su número de teléfono habitual. Una perlita: ponían de foto de perfil una foto de Bulsicco con Marcelo Lewandowski, con quien supo compartir la pantalla de Canal Cinco.

Qué hacer

Lo primero que hay que hacer es comunicar y alertar a todos los contactos, y denunciar en la red social el engaño para que bloqueen temporalmente la cuenta. Luego llamar a un abogado o al mismo Colegio de Abogados donde hay un servicio para llegar a la fiscalía y hacer la denuncia por estafa. El abogado especializado en Derecho informático, Ezequiel Zabale, explicó en contacto con Bulsicco: “Lo más importante es evitar que terceros sean inducidos al engaño y bloquear la cuenta para que el estafador no llegue a postear cuestiones hirientes que provoquen otro problemas”.