Habrá una sola marcha por la memoria, por primera vez en 19 años: “Son 30.000. Fue un genocidio”

Con un fuerte mensaje opositor al Gobierno de Javier Milei, la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia será una sola, tras 19 años de movilizaciones divididas (Foto: TN/Nicolás González).

Tras 19 años de movilizaciones separadas, este lunes 24 de marzo habrá una sola Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El acto central será a las 16:30 en Plaza de Mayo, con la lectura de un documento conjunto entre las asociaciones convocantes.

“A 49 años del golpe genocida, marchamos en unidad. Son 30.000. Fue un genocidio”, señala el flyer de convocatoria a la movilización. Además, como todos los años, habrá marchas en distintas plazas del país, como en La Plata, en donde habrá una vigilia desde el domingo a las 21:30.

Además, durante todo marzo, Abuelas de Plaza de Mayo realiza el Mes de la Memoria con la campaña La Memoria en marcha, “para dar cuenta de la potencia de lo colectivo”. “Participá recortando y armando personas de la mano en papel, pintándolas como quieras, pegándolas en carteleras, colgándolas como guirnaldas en las plazas, los balcones, las ventanas. Registrá la acción y difundila. ¡Multiplicar es la tarea!”, es la propuesta.

La Confederación General del Trabajo (CGT), anunció este jueves que se sumará a la movilización. Ya habían confirmado su asistencia y convocatoria a la marcha las dos CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las entidades convocantes son Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S.; Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asociación de Exdetenidos Desaparecidos (AEDD); APDH; APDH La Matanza, Correpi; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros.

También se sumarán partidos políticos de izquierda, que desde 2007 se movilizan por separado. Varios años hubo incluso tres movilizaciones en el mismo día. Sin embargo, el Polo Obrero leerá un propio documento, cuando termine la movilización principal.

Una marcha en unidad

El cambio de este año tiene que ver con dar un mensaje contundente al Gobierno de Javier Milei ante lo que consideran un avance sobre las políticas de derechos humanos. “La memoria se pone en marcha como brújula, contra el relativismo y el negacionismo, contra el olvido, porque negar los crímenes de la dictadura es legitimar la violencia estatal”, afirmó Abuelas de Plaza de Mayo.

Organizaciones sociales y partidos políticos marchará unidos a Plaza de Mayo

“Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social el Día de la Memoria de 2024, y compartió un video que cuestiona el número de 30.000 desaparecidos, con el testimonio del exguerrillero Luis Labraña.

Labraña dijo en el spot que “inventó” el número de 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar: “Fue un gran negocio el de los desaparecidos. Pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las Madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para tener, para reclamar a sus hijos. Y había, no me acuerdo si eran 4000, 3800, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4000 personas desaparecidas”.

“No sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones. Se determinó un número. Dijeron barbaridades en los números y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo: ‘Bueno, ya córtenla, pongan 30.000′. Fui yo”, agregó.

Previamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel había publicado otro video, con el mensaje: “Los DDHH son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000″.

Para la conmemoración del Día de la Memoria de este año, el Gobierno prepara un nuevo video, en el que reafirmará que no fueron 30.000 los desaparecidos; cuestionará a los organismos de Derechos Humanos; y volverá a apelar a la teoría de que había grupos terroristas en la Argentina antes del golpe del 76.