Habrá segunda temporada de Dulce Amor.

Ahora, después de 13 años, “Dulce Amor” podría regresar a la televisión argentina, una noticia generó ilusión a todos los fans y se volvió tendencia en redes sociales. Fue la propia actriz Carina Zampini quien dio la noticia en Luzu TV, uno de los canales de streaming más exitosos del momento.La artista contó que ya empezó la preproducción de la nueva temporada de la novela.

Además, por otra parte, el periodista Guille Barrio dio la misma información a través de X.Según lo último, ya se habrían realizado reuniones con los guionistas de la novela para definir detalles.

Por otra parte, los personajes de Marcos y Victoria, interpretados por Sebastián Estevanez y Carina Zampini estarían de vuelta.Cabe recordar que los fanáticos vienen pidiendo el regreso de la novela en todas las redes sociales.

En ese sentido, Quique Estevanez, el creador de la novela, dijo en su momento que no volvería a trabajar con Carina Zampini. Sin embargo, esas declaraciones podrían quedar atrás y darle el paso a un regreso exitoso.

Carina Zampini confirmó que hubo reuniones para armar una segunda temporada de “Dulce Amor”: ¿vuelve “Marcoria”?

La actriz revolucionó a todos los espectadores de la exitosa novela que, hace años, piden su regreso junto a Sebastián Estevanez.

Sebastián Estevanez y Carina Zampini | Captura: Telefe

Carina Zampini volvió locos a todos los fanáticos de “Dulce Amor” al confirmar que se encuentra en tratativas para regresar en una segunda entrega de la ficción junto a Sebastián Estevanez.

Pese a que ya pasaron trece años desde que se estrenó la telenovela, los espectadores siguen mirando sus capítulos mediante YouTube, los cuales superan las 3 millones de visualizaciones, así como piden que la pareja de Marcos y Victoria vuelva a reunirse en una pantalla.

De esta manera, confirmando los rumores que circulaban en la red, la actriz reveló en su programa La Novela del Streaming (Luzu TV): “Estamos trabajando a ver si vuelve la segunda temporada de Dulce Amor. Nos juntamos con Seba, con autores, con Dieguito Estevanez, que es productor también, para armar un poquito la historia para la vuelta”.

Sin embargo, especificó que no es un hecho pero que si están muy cerca de cerrar una gran idea junto a los guionistas que los acercaría a cumplir su deseo.

El día que Carina Zampini y Sebastián Estevanez revivieron a “Marcoria”

Carina Zampini y Sebastián Estevanez recrearon escenas de Dulce Amor (Telefe) y enloquecieron a los fanáticos.

Los personajes de los actores en la exitosa telenovela de Telefe que se estrenó en 2012 eran Marcos Guerrero y Victoria Bandi, y los televidentes apodaron a la pareja “Marcoria“.

Si bien Zampini y Estevanez solo fueron pareja en la ficción, se ganaron el corazón de miles de fanáticos que los miraban cada noche en pantalla. En Dulce Amor, ella interpretaba a una mujer adinerada, integrante de una importante empresa familiar, y él era un hombre humilde que se convirtió en su chofer personal.

Tal es así, que recientemente recrearon algunas escenas pero con un motivo particular: hacer una publicidad por el Hot Sale de Mercado Libre.

En los videos difundidos en la red se los puede ver a los actores recreando la atracción que había entre ellos en la telenovela, pero con un diálogo para el comercial de la marca.

“Marcos, se lo digo así, sin filtro. Su cafetera ya no funciona, no calienta. Yo estaba pensando en renovarla por una de esas que tienen capsulitas”, comienza Carina Zampini. Utilizando su frase característica, Sebastián Estevanez le respondió: “Mamadera, que linda es usted, siempre en el podio, arriba. Sexta a fondo, Victoria”.

“Qué lindo encuentro @zampinilcarinaok emocionante, nos divertimos mucho, jugamos, parecía que el tiempo no había pasado, extrañaba, tenia miedo, pasaron 12 años, vergüenza pero Victoria y Marcos están en nuestros corazones, es un placer trabajar con vos, sos muy buena compañera, crack como actriz y una excelente persona. Volver a trabajar en Telefe me dio mucha nostalgia también, con todo su equipo hermoso y con tanta buena onda siempre. Aguante la ficción, ojala vuelva, es trabajo para muchísimas familias“, expresó Estevanez a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que los artistas están alejados de la actuación desde hace algunos años. Mientras Carina estuvo en pantalla como conductora hasta principios de este año, Sebastián declaró en 2021 en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad) que no tenía pensado volver a la tele: “No creo que vuelva con una novela, estoy con proyectos personales“.