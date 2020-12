Guillermo Pablo Grisolía denunció penalmente al Ministro Ginés González García

La denuncia penal es a los fines que se investigue la comisión del delito de instigación en los términos del art. 209; y por apología del crímen.

Reconocido a sí mismo como católico y militante a favor de salvar las dos vidas y contra la legalización del aborto, el ex funcionario de nuestra ciudad, ha presentado su denuncia el miércoles pasado en contra del Ministro de Salud de la Nación.

Grisolía con Monseñor Emil Paul Tscherig,

Así ha dado un paso de importancia que quedará enmarcando su lucha por la vida desde la concepción del ser humano.

La denuncia textual, pero preservando datos personales

Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 18:46:31 ARTAsunto: Iris – Sistema de Denuncias online

Iris: Sistema de Denuncias on-line

Certificado de Denuncia Nro: I-010204/20

Tipo de denuncia: Otro

Fecha de la denuncia: 02/12/2020 18:46

Denunciante:

Apellido: GRISOLIA

Nombre: GUILLERMO PABLO

Nº de documento:

Fecha de nacimiento: 13/08/1975

Nacionalidad: Argentina

Dirección:

Género: Hombre

Nº de teléfono:

Correo electrónico:

Denunciado:

Tipo de persona: Física

Apellido: GONZALEZ GARCIA

Nombre: GINES MARIO

Nº de documento/CUIL:

Nacionalidad: Argentina

Dirección: SIN DIRECCIÓN

Género: Hombre

Nº de teléfono: 011-43799000

Correo electrónico: SIN CORREO

Información adicional: SIN INFORMACIÓN ADICIONAL

Hecho:

Fecha de inicio: 01/12/2020 14:00

Fecha de fin: 01/12/2020 14:15

Lugar: CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Localidad: ROSARIO

Descripción: Que vengo por el presente a formular denuncia penal a los fines que se investigue la comisión del delito de instigación en los términos del art. 209; y el apología del crimen, agravado por la condición de funcionario público ( art. 213 Código Penal ) y/u otros delitos cuya comisión quedara probada mediante la investigación pertinente que están siendo cometidos por parte del Sr. Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, en virtud de los hechos que infra expongo.-En efecto: En fecha 01 de Diciembre de 2020, en el marco del debate por la ley de despenalización del Aborto en el Congreso de la Nación, El Dr. González García manifestó que ” Acá no hay dos vidas como dicen algunos. Acá claramente es una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente utilizado… “Dichas expresiones, en el marco de la temática tratada, constituyen la clara negación de la normativa vigente agravada por su condición de funcionario público sino una exaltación del delito de aborto normado en el Código Penal. En ese sentido el funcionario negó intencionalmente lo dispuesto en el Articulo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, y los pactos Internacionales incorporados a la Constitución Nacional, que determinan que “la vida comienza desde el momento mismo de la concepción”. Y, a la luz del marco de su exposición, claramente negó la existencia de la persona humana (niño por nacer), utilizando la expresión “fenómeno”, con la clara finalidad de justificar acciones ilegales, tratando de hacer comprender que la acción (la interrupción del embarazo) debe realizarse por corresponder con los principios éticos de los que el denunciado gala. Es el elogio público de un acto que ha sido declarado criminal por la legislación vigente.-El Dr. Ginés González García utiliza expresiones (fenómeno) tendientes a negar hechos que científicamente se encuentran comprobados como lo es el inicio de la vida humana y que dieran fundamento a la legislación vigente en materia de comienzo de la existencia de la persona humana, con el solo fin de justificar la comisión de delitos penalmente tipificados.- Las palabras del Ministro de Salud lesionan la tranquilidad pública ante el temor que genera el enaltecimiento de los hechos delictuosos, ya que estas pueden generar la falsa idea en la población de que es legítima aquella conducta, lo que los dirigiría directamente a actuar contra la ley. En ese aspecto, es necesario aclarar que este delito puede ser interpretado como una instigación indirecta. Por lo tanto, dejan de importar los medios o móviles por los cuales se cometió el ilícito, para centrar la atención en la intención de su autor. Escudarse en un debate y si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, el mismo no lo convierte en absoluto ni implica impunidad. En ese sentido, su respeto no puede significar que, en su ejercicio, la persona se ampare o motive en él para provocar la lesión de bienes jurídicos superiores. Cuando la utilización de la libertad de expresión se convierte en un instrumento al servicio de los que atentan contra la vida y la libertad, se produce un hecho ilícito que es sancionado por el Derecho Penal. Y mucho más cuando esas expresiones provienen de un médico, en ejercicio de su condición de Ministro de Salud y en un ámbito público como lo es el Congreso de la Nación.-A los fines probatorios se ofrece la siguiente prueba: 1) Nota periodística del Diario La Capital de Rosario donde consta lo supra expuesto: https://www.lacapital.com.ar/…/no-hay-dos-vidas-como…; 2) Link de YouTube donde constan la exposición del Ministro Ginés González García ante las Comisiones conjuntas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: https://www.youtube.com/watch?v=ADu3uTc8JZUPor todo lo cual solicito al Sr. Fiscal Inste la Acción Penal.-

Adjuntos: SIN ARCHIVOS ADJUNTOS