Guillermo Francos confirmó que en una primera etapa subastarán 4 mil bienes del Estado de un total de 40 mil

Para asegurar la transparencia del proceso, se podrá seguir a través de un sitio web, adelantó el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, confirmó en una entrevista con ¿La Ves?, por TN, que en una primera etapa “van a ser sometidos a subasta pública 4 mil bienes del Estado”, de un total de 40 mil.

Según anticipó el funcionario libertario, la subasta se podrá seguir “a través de un sitio web para que la gente pueda estar enterada” de todo el proceso. Entre los bienes que saldrán a una subasta pública hay mayormente vehículos y propiedades.

Francos contó que muchos bienes fueron recuperados en causas por narcotráfico o corrupción. “Está el famoso caso del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, que tenía una mansión y en una pileta de natación tenía venecitas con sus iniciales grabadas”, dijo.

Con relación al posible cobro de aranceles para los estudiantes extranjeros en las universidades, Francos expresó que es fundamental priorizar a los argentinos: “Yo creo que primero están los argentinos y después el resto de los hombres y mujeres de buena voluntad, como dice la Constitución”.

Guillermo Francos, un funcionario clave del Gobierno en la articulación con la oposición dialoguista en el Congreso. (Foto: Jefatura de Gabinete).

Sobre los últimos episodios de violencia política en las universidades, Francos afirmó: “Yo viví la época de la violencia. Era estudiante universitario en esa época. Y me parece que habría que tomar conciencia de a qué desastre llevó eso al país, para poder ser conscientes de eso y frenarnos un poco, ¿no? O sea, discutamos, peleemos ideológicamente, pero no pasemos a los hechos de violencia física, porque eso después termina, uno no sabe cómo, ¿no?”.

El funcionario también se refirió al encuentro de la vicepresidenta Victoria Villarruel con el papa Francisco. “El Papa tiene mucho humor. Cuando el Papa quiere mandar señales políticas, lo hace. Es una persona con mucho humor y que tiene siempre un sesgo político y lo expresa”.