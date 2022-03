Guillermo Andino y María Belén Ludueña vuelven a América TV: cuándo y a qué hora debutarán

Guillermo Andino y María Belén Ludueña están listos para debutar el próximo lunes, 14 de marzo, en la pantalla de América TV con “América Noticias Mediodía”, a las 12 horas.

En la tarde del miércoles, la futura esposa de Jorge Macri y el exconductor de “Es Por Ahí” visitaron el piso de “Intrusos” y hablaron sobre su rol como comunicadores. Allí sostuvieron que la tarea más difícil de estar al frente de un programa en la televisión es tener que dar noticias tristes, tales como la muerte de Diego Armando Maradona en su momento o los temas relacionados a la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

A comienzos de febrero, Ludueña utilizó su cuenta de Instagram para contar que, tras su salida de “Buenos Días América”, comenzaría con un nuevo desafío al mediodía. “Estoy muy feliz de contarles que a partir de marzo voy a estar conduciendo junto a Guillermo Andino y gran equipo el noticiero del mediodía. Muchísimas gracias, América TV por confiar en mí para este desafío. Los esperamos de lunes a viernes de 12:00 a 13:30 horas”, expresó.

Por qué se fue María Belén Ludueña de Buenos Días América

A finales de noviembre, María Belén Ludueña se despidió entre lágrimas del noticiero matutino de América TV, sin dar motivos. “No me podía ir sin llorar porque yo realmente soy así, soy muy sensible. Quiero agradecerles a todos… realmente soy así. Este es mi último día, son sensaciones encontradas”, expresó la periodista. A su vez, Antonio Laje, conductor de “Buenos Días América”, la interrumpió: “Belén se va de vacaciones anticipadas. Yo les voy contar algo también. En el canal van a haber muchos cambios. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones y en enero tiene que hacer el noticiero de las 19 horas en América Noticias… Vas a seguir trabajando en estos mismos estudios”.

Si bien en el momento pasó desapercibido, días después, Ángel de Brito destapó la olla y aseguró que Laje maltrataba a sus compañeros de trabajo. “¡Que triste que en pleno 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral! ¿Por qué llora @LuduenaMBelen? Y, detrás de un mal tratador hay mucha gente con poder que lo apoya”, disparó el conductor de “LAM”. A partir de esto, muchas mujeres que habían trabajado con Antonio comenzaron a contar su experiencia con él y denunciaron maltrato.

Ludueña, por su parte, no habló sobre si se sintió ultrajada por Laje y le agradeció por todo lo que le enseñó. “Creo que se cumplió un ciclo que fue sumamente positivo para mi. Me dio muchísima satisfacción, me ensenó muchísimo. Tuve muchos aprendizajes”, comenzó diciendo cuando estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand. “Creo que Laje es un gran profesional. Tiene mucha capacidad y me enseñó mucho…”, se limitó a decir María Belén.

Quiénes fueron maltratadas por Antonio Laje

En medio del revuelo, varias periodistas y comunicadoras rompieron el silencio para contar su mala experiencia con Antonio Laje. Una de las primeras fue Maite Pistiner, quien a través de su cuenta de Instagram expresó: “No sabía lo que había tuiteado Ángel de Brito y demás. Me enteré por ustedes, que me lo fueron mandando. De Belu lo único que puedo opinar es que es una gran compañera, es excelente”.

“Es difícil hablar de estos temas porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben. No se dicen porque él que las dice después se queda sin trabajo, es así”, afirmó. Cuando le preguntaron si Laje era buen compañero, confesó: “No llegué a tener un vínculo muy grande con él porque estuve muy poquito tiempo, fue un reemplazo que hice en el verano, durante un mes y medio. ¿Qué es lo que siento? Yo le tenía miedo, un poco de miedo le tenía”. “Muchos días volví llorando y terminé internada con un problema en el cuello. Llevé toda esa tensión al cuerpo y literalmente terminé internada”, agregó.

Otro de los testimonios fue el de Fiorella Vitelli, excolumnista de “BDA”. “Cuántas cosas voy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el ‘estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo’“, dijo en Instagram. “Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual”, agregó.

En diálogo con el ciclo radial “Por Si las Moscas”, Fiorella explicó: “No me pude ni despedir. En mi caso fue particular, porque empezó el aislamiento y una persona de recursos humanos, que ahora fue ascendida, me dijo ‘se esta hablando del monotema y no hay lugar para vos. Era la única personal de salud que había. Y después no me avisaron cuando volvía, a pesar de que tenía contrato de exclusividad y un contrato hasta febrero de 2021. Preguntaba por mi regreso y me empezaron a tratar de hincha, de pesada”.

“Me dejaron sin trabajo y sin ingresos en plena pandemia. No tenía posibilidad de buscar otro trabajo y no podía ni pagar el alquiler. Nadie se contactó conmigo, ni la productora ejecutiva, ni el conductor. Me quedé esperando en mi casa encerrada”, aseguró. “Yo nunca supe que me echaron. Como una estúpida le seguía mandando mensajes a la productora ejecutiva con ideas después me di cuenta que era una idiota y que me habían sacado”, reveló.

“Después el maltrato en la cucaracha de manera permanente. Por ejemplo, que te digan ‘estás horrible’ antes de salir al aire. En el instante antes te dicen eso. Yo a la vestuarista me la pagaba de manera particular con mucho esfuerzo. Cosas muy brutas permanentemente, muy fuertes. He escuchado que le digan a otros ‘estás obeso, salí del aire’. Después otras cosas como ‘mirá que yo tengo reemplazo'”, contó.

“El maltrato, el tono alto… Son un montón de cosas que son de una sola persona, es de todo el sistema. Pensé que la televisión era así. Y después fui a trabajar a Canal 9 y me di cuenta que no, que nada que ver”, aseguró Fiorella.