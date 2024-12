Guillermo Andino desembarcará en la TV Pública y habló sobre su futuro en el Grupo América

Andino contó que desembarcará en la TV Pública el año que viene y habló sobre su futuro en América TV, donde actualmente conduce Andino y las noticias.

¿Guillermo Andino se va del Grupo América?

En diálogo con La Nación, el conductor contó que seguirá en el Grupo América, al menos hasta que termine el 2024: “Hasta fin de año estoy contratado por Kuarzo, que coproduce Andino y las noticias desde hace dos años, en América 24. Todavía hay una charla pendiente con América por un proyecto que podría cristalizarse en 2025. No está nada cerrado por el desembarco de nuevas autoridades en América. Y además tenemos proyectos en común con Kuarzo”.

Guillermo Andino | Captura

Sobre el proyecto para el que fue convocado en la TVP, detalló: “Las autoridades de la TV Pública me llamaron y me dijeron que consideraban que, después de 37 años como conductor de noticieros y programas de interés general, había un consenso para que yo pudiera llegar al canal por primera vez. Me halagó mucho que me hablaran de mi imagen a nivel nacional y cómo podría servirle eso a un canal con un espíritu muy federal“.

“Tuvimos algunas reuniones, me sentí muy cómodo y si bien todavía estamos cerrando algunos detalles, vamos a hacer un programa de interés general que no solamente va a hablar de lo que sucede en el AMBA, sino que también nos disgregamos hacia todo el país. Vamos a tener un panel con identidad consolidada. La idea es debutar el 10 o el 17 de febrero y el nombre del programa será Andino a la mañana, que se emitirá de lunes a viernes, de 10 a 12″, sumó.

Respecto a si estará en la TVP y A24 a la vez, planteó: “Falta tener algunas reuniones, pero es posible. Hace mucho tiempo que estoy en América, desde 2003. Empecé en Canal 13, después al 9, después a América, volví al 13 y otra vez a América. Lo impotente es formar buenos grupos de profesionales más allá de hacer buenos productos”.

“Después te puede ir bien o mal, pero hay que poner la mejor intención laboral y la honestidad intelectual. Se conjugan muchos sentimientos en este momento de mi vida, porque en América conduje el noticiero con Mónica Gutiérrez durante 17 años y con muy buena respuesta de la gente, siendo el primero o segundo programa más visto de cada día. Y mirando para adelante, me agrada el criterio de elección en la TV Pública y me hayan visto como uno de los conductores de noticias más destacados de la Argentina. Es un aliciente”, manifestó.