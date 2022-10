Guillermina Valdés quebró en llanto tras ser descubierta en ¿Quién es la máscara?

La actriz y expareja de Marcelo Tinelli estaba disfrazada del pez globo Oli.

Guillermina Valdés fue la famosa eliminada de ¿Quién es la máscara? Este domingo. La actriz y empresaria participó con el personaje de la pez globo Oli.

“¡Qué lindo es el estudio! Yo desde acá abajo veía todo diferente… Esto es maravilloso. Esto es como el Carnaval de Venecia. Todos son divinos”, señaló Guillermina, ya con su rostro descubierto y muy emocionada.

“Oli creo que es la favorita del público. Queríamos que te quedes hasta el final”, aseguró Natalia Oreiro, conductora del ciclo.

La única de los investigadores en adivinar fue Wanda Nara, que había dicho el nombre de Guillermina. Por su lado, Lizy Tagliani arriesgaba Marianela Mirra, Karina La Princesita decía Brenda Gandini y Roberto Moldavsky se la jugaba por Zaira Nara.

De esta forma, Guillermina se suma a los invitados famosos que pasaron por el programa y fueron eliminados.

La participación de la actriz en el certamen de Telefe sorprendió, ya que compite con el programa de Marcelo Tinelli, recientemente separados. Sin embargo, Yanina Latorre ya había adelantado en LAM que ella era una de las famosas que competían.

Esto provocó un extenso debate en el programa conducido por Ángel De Brito y las opiniones eran variadas. Yanina Latorre fue la que más cargó contra la modelo y empresaria. “¿Tenes que ir recién separada y viviendo en el mismo edificio, bancado por él, a ir a trabajar al programa que le ponen de competencia a Tinelli?” disparó la angelita y agregó “es el programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto”.

Otras de las angelitas no estaban de acuerdo con la posición de Yanina y argumentaban que la modelo era libre de trabajar donde quisiera.

Después del programa, una usuaria de twitter la mencionó en la red del pajarito, diciéndole que la habían “matado” en LAM. Valdes citó el tuit y le respondió a las angelitas.

“Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón” escribió la ex pareja de Marcelo Tinelli.

En LAM recogieron el guante y entendieron el tuit como una confirmación de su participación en ¿Quién es la máscara?. Fernanda Iglesias, cuyo marido es productor del programa, nunca negó la afirmación que se hizo de que Oli es Guillermina. La panelista viene dando pistas de quiénes son. Hace poco confirmó la participación de Piquín en el programa conducido por Oreiro.

La confesión de Dalma Maradona tras su participación en ¿Quién es la máscara?

En la noche del martes, se emitió un nuevo episodio del espectacular big show musical

Con un increíble despliegue de producción y una cuota de misterio, se presentaron dos versus: Vikingo vs. Unicornio y Sapa vs. Luciérnaga.

Dalma Maradona quien ocultaba su identidad debajo de “Mansa”, generando mucha intriga y expectativa, fue descubierta.

Y tras su paso por el ciclo que conduce Natalia Oreiro, Dalma habló con PrimiciasYa y contó cómo vivió esta experiencia única.

“Me encantó la propuesta porque me encanta cantar, pero me da mucha vergüenza. Entonces estar a adentro de la sapa era la excusa perfecta para animarme”, comenzó diciendo la actriz.

“Me divertí mucho porque siempre me encanta volver a Telefe porque me cruzo con técnicos, vestuario, entre otros, y que conozco desde Cebollitas, o sea hace más de 20 años”, destacó.

Con respecto a cómo hizo para guardar el secreto, señaló: “Únicamente sabía mi marido por un tema de logística y como fueron dos días de piso y uno de estudio no fue tan grave. Tampoco mi hija Roma supo nada porque se habla todo y tenía miedo que lo cuente… Y mi mamá cuando vio anoche se puso re contenta. Es mi fan número 1 y estaba feliz”.

Por último, tras el elogio de la conductora, que le dijo que canta muy bien, Dalma confesó: “Me encanta cantar, pero no creo incursionar en la música como cantante. Creo que es un complemento para mi actriz y espero animarme a volver a cantar en otra ocasión”.