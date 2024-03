Granata sobre Milei, “No sé por qué todavía no está acá”

La diputada provincial santafesina Amalia Granata pidió este miércoles declarar el Estado de sitio en la provincia de Santa Fe y cruzó al presidente Javier Milei por no haber viajado a la ciudad de Rosario. “No sé por qué todavía no está acá”, lanzó Granata.

La legisladora aseguró que la declaración del Estado de sitio en la provincia “es la única manera que [las Fuerzas Armadas] puedan actuar”. “Ya lo vivimos a esto, cuando mandó Alberto [Fernández al Ejército] vino a urbanizar, a ayudar a tareas comunitarias, y está bien, pero si no actúan, [los narcos] siguen asesinando como si nada”, agregó.

La diputada explicó que el Presidente tiene la responsabilidad de declararlo, aunque “debería ser una decisión en conjunto, [Milei] debería viajar a Rosario y juntarse con el gobernador”.

“No veo que sepa. No sé por qué todavía no está acá en Rosario. Porque fue a verlo a [Donald] Trump, salió corriendo, volando, fue a Israel, se fue a ver al Papa, pero acá Rosario, que está a casi 300 kilómetros de donde él está, en avión tiene media hora [de viaje], pero no está”,

Amalia Granata