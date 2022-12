“Gran Hermano”: los repudiables comentarios de Agustín sobre Lali Espósito y Julieta.

“Gran Hermano”: los repudiables comentarios de “Frodo” sobre Julieta, Llai y otras mujeres más (Collage web)

Esta semana en Gran Hermano, Agustín, más conocido como “Frodo” dijo repudiables comentarios sobre otras mujeres que le están empezando a costar afuera de la casa. A través de Twitter, muchos usuarios recopilaron las últimas frases del participante que se ganaron un fuerte repudio. ¿Llega el final de “la Frodoneta”?

Hace unos días, Santiago del Moro compartió un informe donde el joven de La Plata le dijo a “el Conejo” que le gustaba Julieta. Si bien la tribuna y el conductor se concentraron en el enamoramiento que estaba sintiendo el muchacho y que si no conseguía lo que quería la iba a mandar a la placa de nominados, los seguidores virtuales del reality se indignaron con sus declaraciones.

“Dios mio que ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarr*… Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una, ya fue. Se me está acabando la paciencia”, exclamó. Frodo

Y luego agregó: “Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, me calienta que sea así. No estaría con una mina así en pareja, pero para estar un rato si, tiene un andar… Tiene el mejor andar de la casa. Es increíble como se mueve. Qué linda. Y sino, no pasa nada. Total, la mando a placa y a la mierda”.

“FRODO” Y SUS COMENTARIOS SEXISTAS SOBRE LALI

Posteriormente, algunos usuarios de Twiter rescataron otros dichos del joven y aseguraron que “la Frodoneta” se viene a pique. En un video sacado de la transmisión del certamen, se lo ve a “Frodo” acostado hablando sobre Lali.

“Uh viene Lali y sabes qué… Le hago levantar el dedo aunque no quiera. Qué buena que está”, expresó el platense haciendo referencia a que obligaría a la cantante a hacer la señal para tener relaciones sexuales dentro de la casa de Gran Hermano.

Como si fuera poco, otros internautas compartieron el momento exacto en el que Agustín le contó a sus compañeros qué hace con las fotos íntimas que le mandaron mujeres a su celular. “Por suerte tengo en el drive guardadas las de ellas. Así que, si se mandan algún moco, saco la carpetita y empiezo…”, reveló.

“El Conejo” también dijo que tenía una carpeta con imágenes. Por su parte, Maxi contó que él las borra a todas y que “jamás en la vida” se las compartió a terceros. “¿Viste que hay muchos salames que las pasan? Esos no paran más”.

En cuestión de días, Agustín fue repudiado por diferentes comentarios desafortunados sobre las mujeres, entre ellas Lali Espósito. En este caso, trascendió el video de una conversación que estaban teniendo Frodo, Maxi y Alexis, con Marcos de fondo sin comentar sobre el tema pero escuchando.

Qué pasó con Agustín en Gran Hermano

En el extracto se escucha que Agustín dice: “Por suerte yo tengo un drive guardado. Así que, si se mandan algún moco, yo hago así en el drive, abro la carpetita y empiezo…”, señaló el oriundo de La Plata, sumó un silbido y un gesto amenazador afirmando que podría publicar las postales que algunas mujeres le han enviado de forma privada. Y agregó: “De las que no tengo (fotos) es de mis ex. Nada guardado”.

“Yo debo tener 25 o 30 fotos de las pibas así, que me mandan. Así al pedo, nomás. Tengo una carpetita”, dijo Alexis. Mientras que Maxi indicó: “En la vida pasé una foto” y aseguró que borró todo.

La repercusión fue inmediata con un sinfin de comentarios contra el analista político: “Agustín acaba de decir que tiene en drive una carpeta con todas las nudes que le mandaron las chicas para usarlas por si ellas se mandan alguna. ¿Así o más nefasto? Lo tendrían que denunciar”, expresó la usuaria @Sor1178, quien compartió el clip en Twitter.

Luego de esto, en su afán de defenderlo, la prima de Agustín, Milagros, compartió el video completo de la charla entre los jugadores junto a la leyenda: “Los chicos en su privacidad se sacaron fotos y hay minas que tienen esas fotos, y Agustín dice lo que yo tengo mi drive por si suben alguna foto de él. Él también puede hacer lo mismoi. ¿Acaso está mal eso? Dejen de ensuciar”.

Muchos señalaron que El Conejo comentó que también tiene fotos guardadas; sin embargo, acá el jugador le restó importancia a una posible filtración de fotos suyas y nunca dijo que publicaría las que tiene guardadas a modo de venganza.

Después de ver el video entero, una seguidora le dijo: “Si suben fotos de el que lo denuncie a la policia, guardar un drive con nudes de minas ya me parece raro. Me da pena pensar que cuando TODAS las mujeres de la casa decian que era raro y pajero tenian razón. Ya está indefendible”. A lo que Milagros Guardis respondió: “A ver flaca, es devolver con la misma moneda. ¿Qué tanto?”.

“Mas queres defenderlo mas ensuciado queda. Lo mejor que podes hacer es dejar que pase si tanto lo queres. Exponer nudes de una persona sin su consentimiento es un delito por si no lo sabes. No se soluciona con una venganza”, le señaló otro seguidor.

“Desbarrancó la Frodoneta, rompió el chasis, fundió el motor, pinchó hasta la rueda de auxilio, todo es dolor y decepcion”, “Esto es un delito y se llama pornoextorsión”, “Claramente está amenzando de cometer un delito de pornovenganza , se puede comer una denuncia, de esas mujeres .. Telefe no puede dejar pasar esto por alto”, “Me considero el defensor número uno de Agus, peroesta sí es indefendible. Usar las fotos que le mandan para chantajear, nunca. Es algo personal y siempre se tienen que quedar ahí, termine como termine la situación”, destacó otro. Un tercero apuntó: “La última semana de Agustín es una radiografía del horror: el comentario a Julieta, sobre Lali y el consentimiento, y ahora se le suma esto que no sé ni cómo catalogarlo”, fueron algunos de los mensajes contra Agustín Guardis que se leyeron en Twitter. Aunque, por supuesto, muchos seguidores de La Frodoneta continúan bancando y defendiendo a capa y espada al jugador de Gran Hermano.