Gran Hermano: cuál será el regalo de Navidad que recibirán los hermanitos

GRAN HERMANO | INSTAGRAM

Gran Hermano entró en una etapa emocionante con al ingreso de los dos participantes nuevos y el próximo repechaje; a todo esto se le sumará el inesperado regalo navideño que preparó la producción para los hermanitos.

Según La Pavada de Crónica, los participantes tendrán una cena especial para la Noche Buena, ya que les pondrán a disposición una comida con todo y muy especial por la festividad. Además de disponer el alcohol permitido de siempre, como en cada una de las fiestas de los viernes, cada hermanito recibirá un presente personalizado.

Julieta, Romina, Alfa, Conejo, Coti, Alfa, Camila, Ariel, Marcos, Maxi y Nacho tendrán acceso a una carta escrita por uno familiar, al igual que verán un video personalizado. Este regalo podría aflorar los sentimientos de cada uno de los hermanitos en el encierro, luego de que este miércoles en la noche recibirán al primer excompañero que será escogido por ellos, para que reingrese a la casa.

Coti y Julieta tuvieron una tremenda pelea en Gran Hermano y Romina tuvo que intervenir

La última nominación, un grito desde afuera y la eliminación de Daniela dejó a la casa de Gran Hermano herida de guerra. Julieta Poggio y Romina Uhrig cruzaron fuertemente a Coti Romero, a quien acusan de traidora y votarlas, a pesar de haber dicho que no lo haría. La jugadora se defendió pero la discusión escaló de tal manera que la expolítica tuvo que separarlas.

El martes 20 de diciembre, por la noche, los jugadores estaban comiendo cuando de pronto sacaron el tópico de las votaciones. Romina le preguntó a Coti si alguna vez la había votado, ésta en principio no respondió pero sonrió y afirmó que lo haría si el juego lo pide. “Eso habla como persona, para mí”, dijo Romina. “Bueno, Romi, yo no las he votado pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego¨, respondió Coti. (Videos vía @nachiago22)

Mientras Alexis, El Conejo, decía de fondo que no había que hablar de estos temas, Coti insistió que el día que las tenga que votar, lo hará. En ese momento, Alfa quiso bromear y lanzó; “Coti traidora”. “No, traidora no soy porque nunca las voté”. “Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar”.

De pronto, Julieta, que hasta el momento se mantuvo callada, exclamó; “¡Sos una mierda!”. “¡No! ¡No! ¡Esto es un juego, boluda!”, le gritó Coti. “Entonces andá a hacerte amigas afuera”, le tiró recordándole que estaban en un reality donde el juego y las votaciones entre los participantes son esenciales.

“¿¡Qué te pasa!? ¿¡Qué te pasa!?”, le dijo Julieta. “¡Vengo a jugar!”, respondió Coti. “Ya sabemos que venis a jugar! A vos te gritan traidora todos los días!”, le gritó Julieta a Coti fulminante. “Ya nos dimos cuenta cómo sos. No tenés que aclarar a cada rato que venís a jugar”, arremetió. “No sabía que esto no era un juego”, le retrucó la correntina. “No sabía que estaba bueno nominar amigas”, sentenció Disney. “Ustedes confunden las cosas. Yo traidora no soy”, reiteró Coti. “Quedaste muy mal”, acotó Romina.

“Si querés hacer amigas andá a hacer casting en el teatro, porque la verdad esto es un chiste. Yo entro en la pieza y ustedes se quedan calladas. La gente lo ve todo y lo decidirá”, dijo Coti, y recordó que días atrás alguien del exterior también gritó “Romina traidora”.

“¡Dejá de gritar!”, “¡Dejá de gritar vos!” se lanzaron ambas. “¡Vayan a jugar a la granja amiga. Nunca vieron Gran Hermano. Avísenle cómo se juega Gran Hermano!”, seguía gritando Coti, mientras Romina viendo que la situación podía escalar a otro tipo de episodio más violento optó por agarrar a Julieta y llevarla al patio para calmar las aguas en ebullición.