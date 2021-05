Giantenaso presentó un Proyecto para multar a Funcionarios que no rindan cuentas de sus actos de Gobierno

El Concejal Pedro Giantenaso (FPCyS) solicitó se pueda multar a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal que no respondan pedidos de información que le hacen desde el cuerpo legislativo.

“Esto, no sucede actualmente, la mayoría de las solicitudes de informes aprobadas por el legislativo no tienen respuestas por parte del Ejecutivo o llegan con retraso y esto las transforma en inocuas. Por eso me movilicé a presentar este proyecto que se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades 2.756 y la ordenanza 1304/20 que habla del derecho de acceso a la información pública y transparencia de gestión. Necesitamos “el íntegro cumplimiento de la transparencia de actos de gobierno en la Municipalidad de Funes”,



afirma el Edil.