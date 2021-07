Gestión del DNI para personas no binarias

El Gobierno nacional oficializó el miércoles la implementación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias.









Quienes quieran realizar el cambio de sexo dentro de esta documentación, primero tendrán que gestionar la rectificación de género en la partida de nacimiento. Con la partida ya rectificada, se pueden acercar a cualquier delegación del Registro Civil y tramitar el nuevo DNI.

👉A través del Decreto 476/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se agregó en el Documento Nacional de Identidad la posibilidad de seleccionar el sexo “X” para personas que no se sientan identificadas con el binomio masculino y femenino.

👆Hasta ahora, en el DNI solo podía figurar una “M” en caso de Masculino o una “F” en caso de Femenino. Con este nuevo decreto, se agrega la “X” para una persona “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.

👉Al respecto, el decreto informa que “el Documento Nacional de Identidad que cuente con la letra “X” en la zona reservada al “sexo” tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS, suscrito en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 20 de diciembre de 2015”.

Otra duda que se generó en las redes es: ¿Qué pasa con los viajes al exterior y la posibilidad de tener inconvenientes por la “x” en el espacio destinado al sexo de la persona? La realidad es que se trata de una convención internacional y Argentina es el primer país de Latinoamérica que adhiere a esto. Sin embargo, ya hay otros 193 en el mundo que lo aceptan.

Entonces, dentro de los estándares internacionales, la “x” es la opción que está aceptada internacionalmente.