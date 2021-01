Pérez: Gerdau celebra 120 años preparada para un nuevo ciclo de crecimiento sostenible

En los últimos años, inició un proceso de renovación que le ha permitido transformarse en una organización aún más enfocada en las personas, más digital, innovadora, diversa e inclusiva, manteniendo un sólido desempeño financiero. Pensando en el futuro, la empresa avanza de forma acelerada en dos grandes desafíos: generar más valor para sus clientes y convertirse en una organización más sostenible en todas sus dimensiones.

Nacida en Porto Alegre (Rio Grande do Sul) con una pequeña fábrica de clavos, se destacó por la capacidad emprendedora de la familia Gerdau Johannpeter. Desde sus inicios, la ha buscado ser un agente de transformación social y de preservación ambiental en las regiones donde opera.

Actualmente, es la recicladora de chatarra ferrosa más grande de América y aspira ser un modelo para la industria global del acero, convirtiendo el concepto de sostenibilidad en uno de los ejes centrales de su modelo de negocios. “Llegar a los 120 años es un hito muy significativo para una empresa brasileña. Una historia construida por muchas generaciones de colaboradores y aliados que hicieron posible la Gerdau que tenemos hoy. Por eso, queremos aprovechar el momento para honrar nuestra trayectoria y proyectar los próximos 120 años.





Trabajamos día a día para ser una empresa diferente del modelo tradicional de producción de acero y centrarnos cada vez más en las necesidades de nuestros clientes”, comenta Gustavo Werneck, CEO de Gerdau. La compañía está presente en Argentina desde 1998, con plantas industriales localizadas en la ciudad de Pérez (Santa Fe). Su producción se destina a la construcción civil e industrias metalmecánica, automotriz y rurales.

Con una visión de largo plazo, la compañía anunció el año pasado la creación de Gerdau Next, su rama de Nuevos Negocios, enfocada en el desarrollo de nuevos productos y servicios adyacentes a la producción de acero y alineada con las directrices de innovación y disrupción de la compañía. Una historia de conquistas La trayectoria de Gerdau comenzó en 1901 con la fundación de la fábrica de clavos Ponta de Paris por João Gerdau en Porto Alegre.

Posteriormente, el negocio fue impulsado por nuevas generaciones de la familia y sus colaboradores. Desde el principio, la empresa estimuló el espíritu emprendedor, una llama que permanece viva hasta hoy en su cultura.

En los años 40, la compañía ingresó al sector del acero con la usina Riograndense en Sapucaia do Sul (Rio Grande do Sul). En las décadas de 1970 y 1980, su camino pasó las fronteras de Rio Grande do Sul y llegó a Pernambuco, São Paulo y Rio de Janeiro. La internacionalización ocurrió en las décadas siguientes con adquisiciones y expansiones en Uruguay, Canadá, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y México. Después de entrar al selecto grupo de las empresas centenarias, nació el Instituto Gerdau en 2005, la rama de responsabilidad social de la empresa.

En 2014, inicia su transformación cultural que le dio sustento al proceso de innovación digital. A partir de conceptos de apertura y colaboración, hubo una profunda revisión de su cultura organizacional para hacerla más ágil, transparente y menos jerarquizada. Gracias a esta evolución se desarrollaron 10 principios que actualmente son los pilares del propósito de Gerdau: Empoderar a personas que construyen el futuro. Otro cambio sustancial se dio en el comando de la compañía que desde 2018 está bajo el liderazgo de Gustavo Werneck, el primer CEO de fuera de la familia Gerdau Johannpeter.

Sobre Gerdau, una empresa de 120 años Gerdau es la mayor empresa brasileña productora de acero y una de las principales proveedoras de aceros largos en América y de aceros especiales en el mundo. En Brasil, también produce aceros planos, además de mena de hierro para consumo propio. En enero de este año, cumplió 120 años de una historia de solidez, contribución al desarrollo y legado para una sociedad en evolución constante.

Con el propósito de empoderar a personas que construyen el futuro, la compañía está presente en 10 países y cuenta con más de 30 mil colaboradores directos e indirectos en todas sus operaciones. Mayor recicladora de Latinoamérica, Gerdau tiene en la chatarra una importante materia prima: 73% del acero que produce se hace a partir de este material. Todos los años, 11 millones de toneladas de chatarra son transformadas en diversos productos de acero. Las acciones de Gerdau cotizan en las bolsas de valores de São Paulo (B3), Nueva York (NYSE) y Madrid (Latibex).

De la fábrica familiar de clavos en Porto Alegre (Rio Grande do Sul) a una gigante de la cadena del acero internacional, la trayectoria de Gerdau comienza con la compra de Cia Fábrica de Pregos Pontas de Paris por João Gerdau en 1901. El inmigrante alemán marcó su espíritu emprendedor, que se convirtió en la llama que se mantiene viva hasta hoy, 120 años después de su fundación. En la última década, Gerdau sigue haciendo historia por medio de una transformación cultural y digital basada en el compromiso de moldear un futuro cada vez más sostenible.

En la última década, Gerdau sigue haciendo historia por medio de una transformación cultural y digital basada en el compromiso de moldear un futuro cada vez más sostenible.