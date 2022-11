Georgina Barbarossa será reemplazada en su programa: quién ocupará su lugar y por qué

GEORGINA BARBAROSSA | CAPTURA

Georgina Barbarossa se va de vacaciones y, una vez más, se generó revuelo entre los integrantes de su programa, A la Barbarossa (Telefe). Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), el encargado de reemplazar a la conductora será Robertito Funes Ugarte.

“Nancy Pazos se pega un tiro y explota todo, ella que ningunea a todo el mundo”, señaló Yanina Latorre. “Qué buen año para Robertito”, destacó por su parte Nazarena Vélez.

Qué pasa en el panel de A la Barbarossa

Ángel de Brito también aseguró que, a raíz de la decisión de Georgina de tomarse vacaciones, se reavivaron las internas entre los integrantes de su panel, puntualmente entre Nancy Pazos, Analía Franchín y Lío Pecoraro.

“Georgina se toma una semana de vacaciones y hay quilombo: quién la reemplaza. ‘Si yo no conduzco, también me tomo vacaciones’, dijo Nancy Pazos. Ella ahora se va al mundial, pero si no conduce, sigue de largo con sus vacaciones. Tema dos: Analía Franchín. Se quiere ir de vacaciones también. Todos se quieren ir en enero”, contó el conductor de LAM, previo a revelar que Georgina será reemplazada por Robertito Funes Ugarte, figura de Telefe.

Cabe mencionar que este cortocircuito entre los panelistas no es ninguna novedad. Meses atrás, cuando Georgina se ausentó por varios días por problemas de salud, Nancy y Lío se enfrentaron por ver quién conducía el programa.

Qué pasa entre Georgina Barbarossa y su producción

Georgina Barbarossa no estaría del todo feliz con lo que hace en “A la Barbarossa” (Telefe) y a pesar de que lo habría manifestado, la producción del ciclo no tendría intenciones de cambiar el formato.

La información fue compartida a través de la cuenta oficial de “LAM” (América TV), en la cual afirmaron que “Georgina no quiere hacer policiales“, pero que su pedido fue rechazado debido que estos temas rinden “muy bien” en términos de rating y que por este motivo deben seguir haciéndose. “El programa se instaló rápidamente, liderando las mañanas y desbancando a El Trece“, expresa la historia de @elejercitodelam.

Asimismo, revelaron el disgusto que vivió Barbarossa este lunes antes de iniciar el ciclo: “Ayer Georgina se disfrazó de Pachamama para arrancar el programa. La producción la mandó a cambiar y arrancaron con policiales. Georgina re caliente revoleó el disfraz“.

Por otro lado, la cuenta del programa de Ángel de Brito asegura que hay una pequeña crisis en El Trece por los resultados que ha dado “Socios del Espectáculo” desde la llegada de “Ariel en su Salsa” a la pantalla de Telefe en el mismo horario: “Mientras que en El Trece, el noticiero del mediodía pide mejor piso de rating. El éxito del cocinero es difícil de combatir y piensas estrategias para acortar la gran diferencia de números“.