Gastón Soffritti grabó un duro video sobre la realidad económica de Argentina: “Llegó la hora de despertarnos”

Gastón Soffritti grabó un video refiriéndose a la actualidad de Argentina, después de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 que dieron como triunfador de la jornada al libertario Javier Milei.

Angustiado por el presente del país, el actor y productor publicó un video en su cuenta de Instagram donde dijo: “Me tomé estos tres minutos para reflexionar y compartir lo que pienso sobre la situación en la que estamos inmersos todos los argentinos. Me gustaría escuchar cómo viven. ¿Qué les pasa? ¡¿Llegan a fin de mes?! Los leo”, comenzó diciendo.

La repercusión de sus palabras fue inmediata, entonces el actor expresó: “Estoy bastante impactado con la cantidad de personas que me comentaron el video. Muchos me mandaron por privado su situación y cómo están en este momento, otros lo comentan en público. Hay todo tipo de declaraciones de todas las clases sociales. Todos estamos metidos en esta. Hay gente que la está pasando realmente muy mal”, agregó Sofrritti.

“Está bueno que podamos hablar y sacarlo para afuera. Hay que hablar, no hay que tener miedo. Hay que hablar y tratar de ayudar a quien se pueda ayudar”, concluyó Soffritti.

¿Qué pasó con Gastón Soffritti?

Gastón Soffritti se conmovió con el testimonio de un jubilado que contó que una vez a la semana se daba el gusto de comer un carne. Indignado, el actor cuestionó:“¿Qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que esto cambie, de una vez por todas?”.

Luego, profundizó: “Apareció un jubilado que contó que puede comer solamente un churrasco a la semana, de 600 pesos. La verdad que me partió el alma, porque me parece increíble que podamos llegar a estos niveles. Y obvio que hay gente muchísimo peor, pero pensaba en un tipo que laburó toda su vida para tener una jubilación y puede comer carne una vez por semana. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el límite?”, continuó.https://www.instagram.com/p/CwBKsL6JrHT/

Durante su reflexión sobre el presente político, económico y social de Argentina, el actor expresó: “Todos estamos inmersos en la mismísima mierda generada por un sistema perverso, que viene destruyendo hace muchos años sistemáticamente todo y robando todo. Llegó la hora de despertarnos y de darnos cuenta, más allá de que muchos creen que (Javier) Milei puede ser la solución de cambiar este país y salir adelante”, opinó sobre el referente del espacio La Libertad Avanza, aunque aclaró que él no lo votó.

En esta línea, el actor, de 31 años, analizó: “La gente busca una salida por la rotura del sistema, por romper absolutamente todo y traer a una persona que no tenga nada que ver con lo que estamos acostumbrados”, analizó, y agregó: “Lo importante es que dejemos de hacernos mierda entre nosotros. Nos destruimos y nos criticamos. Dan ganas de romper todo, pero no nos va a llevar a ningún lado. Que nos metamos a entender bien, de lleno, por qué llegamos hasta acá de esta manera y cómo podemos salir de este lugar, por más que sean los políticos los encargados de hacerlo, para que no nos mientan más”, completó Soffritti.