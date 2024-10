Gastón Edul debutó en Bake Off Famosos Argentina y despertó suspiros en la red

Cómo empezó Bake Off Famosos Argentina

El reality de pastelería comenzó a las 22 hs con una presentación donde Wanda Nara expresó: “Desde esta carpa maravillosa los invitamos a vivir juntos una nueva competencia. Acá los sabores, las texturas y la tradición de la pastelería toman una dimensión única, que los hará vivir momentos de alegría, de tristeza y de tensión. Pero sobre todo de mucha dulzura”.

Acto seguido aparecieron los 14 participantes contando sus expectativas para el reality y luego pasaron a la carpa para comenzar a deleitar al jurado con sus preparaciones.

¿Quiénes son los participantes de Bake Off Famosos?

En Bake Off Famosos Argentina, catorce serán los reposteros aficionados, que deberán sortear distintos retos poniendo a prueba su creatividad y destreza técnica en el universo de lo dulce. En cada episodio, los participantes demostrarán sus habilidades para impresionar a los jueces con sus postres, tortas y galletas, pero sólo uno logrará ser El Gran Pastelero.

Los participantes de Bake Off son:

Cande Molfese (actriz)

(actriz) Damián de Santo (actor)

(actor) Cami Homs (influencer)

(influencer) Nacho Elizalde (influencer)

(influencer) Ángela Leiva (cantante)

(cantante) Callejero Fino (cantante)

(cantante) Javier Calamaro (cantante)

(cantante) Gastón Edul (periodista)

(periodista) Andrea del Boca

Verónica Lozano

Marcos Milinkovic

Eliana Guercio

Karina Jelinek

Gastón Edul se convirtió en un tópico caliente durante el debut de Bake Off Famosos Argentina en la pantalla de Telefe. La red se llenó de mensajes elogiando y remarcando su atractivo.

Tras su cruce con Nati Jota, a quien se lo relacionó sentimentalmente, los ojos han estado enfocados en Gastón Edul. El periodista ha ganado adeptos desde que se sumó a OLGA, y Bake Off Famosos llevó su presencia a un nuevo nivel, alejado del deporte.

Antes este marco, en X (ex Twitter) se ha podido leer una lluvia de comentarios sobre el periodista, a quien muchos encuentran seductor.

Gastón Edul hot topic en X

“Me enamore viendo el programa”

“Bombonazo”

“Voy a empezar a mirar bake off”

“Nati J mira que amiga mia no sos”

“che, edul”

“Es bonito y muy educado…es un sí rotundo”

“El pensamiento de todas”

“Toda”

“Dejenlo hasta la final”

¿Cuándo empezó Bake Off Famosos Argentina?

Bake Off Famosos Argentina se estrenó el lunes 30 de septiembre en la pantalla de Telefe con Wanda Nara en la conducción y Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis en el jurado.

¿Con quién sale Gastón Edul?

En julio, Nati Jota y Gastón Edul hablaron de su histeriqueo al aire de Olga durante la Copa América 2024 y abordaron la posibilidad de que su relación se convierta en un romance.

Tras su salida del canal de streaming, un cronista de Socios del espectáculo (El Trece) los entrevistó. Por su parte, el periodista deportivo explicó: “Me divirtió mucho la repercusión que tuvo. Yo lo digo sin tapujos porque lo hablo con ella en privado, química tenemos sino no podés joder así al aire”.

“Yo hablo seguido con ella, tenemos química. Nati entiende todo. Es muy divertida, muy graciosa. Nati es muy linda y eso es clave”, elogió a su compañero y destacó: “Estoy solo hace tres años. Ofrezco prolijidad y sensatez”.

Desde la otra vereda, Nati Jota expresó: “Un capo la verdad, es un copado. La mejor de las ondas”. Además, no cerró las puertas a un futuro noviazgo con Gastón Edul: “Si aparece el amor siempre es lindo… No lo conozco tanto, pero es un copado. Hablamos en privado”.

El 23 de septiembre, Ángela Leiva se sinceró sobre su relación con Edul tras los rumores de romance por la viralización de una foto juntos.

Ángela Leiva y Gastón Edul

El fin de semana, la cantante y el periodista deportivo fueron fotografiados en un boliche y dieron que hablar. Cabe mencionar que ambos participan de Bake Off Famosos Argentina, por lo que se conocen desde hace un tiempo.

“Le pregunté a Ángela Leiva si se estaba comiendo a Edul, porque aparecieron fotos de ellos en La Polenta el fin de semana y están trabajando juntos en Bake Off”, contó Ángel de Brito al aire de su programa en Bondi, Ángel responde. “Ángela me contesta: ‘Hola Angelito. Somos compañeros, hacemos tortas, salimos, nos llevamos bárbaro. Eso… jajaja‘”, leyó el conductor el mensaje que le mandó la artista.