Galtier confirmó que Messi no seguirá en PSG: “Este será su último partido en el Parque de los Príncipes”

Lionel Messi está a días de jugar su último partido con la camiseta de PSG. Así lo ha confirmado Christophe Galtier, entrenador del club parisino este jueves en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por la jornada 38 de la Ligue 1 frente al Clermont. De esta forma, se cerrará un ciclo de dos años del argentino en el elenco francés.

“Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes. Me atrevo a esperar que sea recibido de la mejor manera posible. De Leo se ha hablado mucho, le habéis analizado mucho. No voy a hablar de su primera temporada en la que tuvo que adaptarse automáticamente. Era la primera vez que salía del Barcelona. Este año ha sido un elemento importante, siempre presente en los entrenamientos. Los comentarios o críticas, no las encuentro del todo justificadas. Cuando tienes una temporada con el Mundial de por medio, acabas con estadísticas de 21 goles y 20 asistencias… siempre ha sido al servicio del equipo. Ha sido un gran privilegio acompañarlo durante toda la temporada”, declaró el técnico.

Con esto queda completamente descartado que Messi seguirá vistiendo la camiseta del PSG una vez terminado su contrato. Si bien hace semanas que esto se preveía, sobre todo después de la suspensión por el viaje a Arabia Saudita que terminó con un pedido de disculpas del propio jugador, es la primera vez que una voz oficial se manifiesta sobre el futuro del argentino.