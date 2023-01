Gallardo va a dirigir a Cristiano Ronaldo contra Messi

Gallardo y un partido especial

“Hola, soy Marcelo Gallardo y les quiero decir que el 19 de enero voy a dirigir al Riyadh Season que será conformado por jugadores del Al Hilal y el Al Nassr versus el Paris Saint Germain. Nos vemos pronto ahí”.

Gallardo volvió y a través de un video de 17 segundos revolucionó la agenda futbolística. Al menos, la de enero. Porque a través de un breve clip no sólo anunció que dentro de dos semanas se dará el primer enfrentamiento del año entre Cristiano y Messi, sino que además confirmó que será él quien dirija al combinado conformado por las figuras del Al Nassr y Al Hilal, los dos clubes más importantes de Arabia Saudita.

El Muñeco anunció que volverá a dirigir en un amistoso contra el PSG

El encuentro se desarrollará el próximo 19 de enero en el marco de la Riyadh Season, un evento patrocinado por el estado árabe que se celebra desde 2019, habitualmente desde octubre hasta marzo, y que apunta a promover el entretenimiento y el deporte en la región. En ese contexto, tal y como ocurrió en 2022, el mix de los dos clubes más poderosos de Arabia Saudita estarán comandados por un entrenador invitado.Ver más

El año pasado fue Arsene Wenger; en esta edición, el propio Gallardo, quien así será protagonista de un evento que tendrá mayor relevancia por la reciente incorporación de CR7 al líder de la liga árabe y su cruce contra Messi, con quien el luso mantiene una cordial relación aun cuando fueron rivales futbolísticos durante más de una década.

Para Gallardo será seguramente un partido especial el del 19 de enero. No sólo por el impacto que tendrá ser el team leader del equipo que tendrá a Cristiano Ronaldo como máxima estrella, sino que además tendrá entre sus futbolistas a disposición a Gonzalo Martínez. Sí, el Pity, héroe de aquella Copa Libertadores 2018 en la que el River del Muñeco se consagró ante Boca en el Santiago Bernabéu.

No obstante, el Muñeco también posiblemente tenga contacto con otro viejo conocido: Ramón Ángel Díaz, actual entrenador del Al Hilal, ex deté de Gallardo en River y a quien Marcelo Daniel relevó como entrenador del CARP en junio de 2014.

A su vez, Gallardo también volverá a enfrentarse con Lionel Messi como cumpa de ataque de Neymar en un combinado poderoso, tal y como le ocurrió en diciembre de 2015, en la definición del Mundial de Clubes (derrota 0-3 en la que Leo ofreció disculpas a los hinchas millonarios luego de convertir un gol). Cristiano Ronaldo agradece al público durante su presentación oficial como nuevo jugador del Al-Nassr, en Riad.

Asimismo, también habrá otras figuras de primer nivel. Las del poderoso PSG -con Kylian Mbappé, subcampeón del mundo con Francia, como principal figura gala, además de Leo y Neymar- y también las que participan de la liga de Arabia Saudita.

En Al Hilal, por ejemplo, militan el peruano André Carrillo, el argentino Luciano Vietto y Salem Al-Dawsari, el árabe que marcó el gol que significó la derrota de la Selección en el estreno de Qatar 2022. Y en el staff del Al Nassr, además de Cristiano y el Pity, también lo integran David Ospina (arquero de la selección de Colombia), Luiz Gustavo, Vincent Aboubakar (conocido por su golazo a Suiza en el Mundial) y -si las negociaciones prosperan- incluso podria estar disponible Juan Guillermo Cuadrado.

Gallardo y el reencuentro con el entrenador de la polémica

Gallardo cuando jugaba en el Monaco.

Christophe Galtier es el actual DT del Paris Saint Germain, pero hace casi 23 años siendo colaborador del Olympique de Marsella coincidió -y discutió- con Marcelo Gallardo. Un cruce que llegó a las manos en pleno túnel en abril de 2000.

“Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. En la puerta del túnel había unos tipos de seguridad privada… Yo fui uno de los últimos en entrar y al meterme noté que los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel. Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo y me lo saqué de encima. Justo veo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar… No sé, habrán sido unos 15, 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados“, reconstruyó la historia el Muñeco en Gallardo Monumental.

En aquella oportunidad Gallardo terminó el hospital Princess Grace de de Mónaco por lastimaduras en la ingle, el estómago, la nariz, los labios y los ojos, debido a los golpes que recibió. Al día siguiente, el Muñeco radicó una denuncia policial. “Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa”, se justificó luego Galtier, quien fue castigado con seis meses de suspensión (al DT de River le dieron una fecha).