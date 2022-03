Gabriela Sabatini volverá a jugar en Roland Garros después de 26 años de su retiro profesional

La carrera de Gabriela Sabatini pudo haber sido mucho más prolongada en el tiempo y algunos de los fanáticos de este deporte todavía lamentan su retiro profesional cuando apenas tenía 26 años. Sin embargo, la histórica tenista argentina le dará una alegría a quienes más la disfrutan dentro de una cancha en uno de los lugares donde mejor le fue: Roland Garros.

Y es que Gaby, si bien no competirá en el Grand Slam convencional, sí lo hará en el famoso “Trofeo de Leyendas“, donde unirá fuerzas con otra gran represente del tenis femenino nacional: Gisela Dulko. Juntas, disputarán el evento en la categoría de dobles y ambas ya enseñaron en las redes que arrancaron su preparación para afrontar el certamen parisino que reúne a muchos exjugadores famosos. Su índole no llega a ser ni por asomo como la de los profesional, teniendo en cuenta el nivel de presión y la competitividad, pero suelen tener un gran número de seguidores.

En el mensaje publicado, la campeona del US Open 1990 en singles, escribió: “Quiero agradecer la invitación de Roland Garros de participar en el “Trophée des légends” 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos del 31 de mayo al 5 de junio en Paris“

La última función de Gabriela Sabatini en el tenis

Madison Square Garden, 2015: a Gabriela le habían ofrecido disputar ese mismo partido de exhibición un año antes, pero lo había rechazado. Ella misma contó las razones en una entrevista con La Nación, donde explicó: “No estaba preparada, yo no jugaba, no juego, quizás una vez cada tanto“.

Sin embargo, confesó que al año siguiente lo volvió a analizar y se comprometió a empezar a entrenar para poder darle un bello espectáculo al público presente en Estados Unidos, expectante del duelo ante Mónica Seles, una de sus máximas rivales junto a Steffi Graf durante su carrera profesional.

Todos los títulos de Gabriela Sabatini en el tenis profesional

Ganadora de 27 títulos individuales en su carrera profesional entre 1985 y 1996, campeona en el US Open 1990 al vencer en una memorable final a la alemana Steffi Graf (ganadora de 24 títulos de Grand Slam), medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y vencedora en dos Masters -1988 y 1994-.

En cuanto a su carrera de dobles, Sabatini logró grandes hazañas justamente con Graf como compañera, con quien ganaron Wimbledon en 1988. En total, sumó 12 trofeos en esta categoría.