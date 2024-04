Funes: Vecinos de Barrio Islas Malvinas desesperados por el avance del agua

Nos convocaron desde el Barrio, las familias con niños que han sido sorprendidas por el ingreso de agua en sus hogares, y si bien ya han solicitado la ayuda pertinente, aún no han obtenido respuestas.

Una de las mamás nos informa, “ya lo veíamos venir, acá estamos olvidados, las montañas de tierra que están sobre la calle era de conocimiento público que iban a impedir el escurrimiento y paso del agua caída y sigue lloviendo…, yo no me puedo mover, tengo dos niños, uno de 6 y uno de 4 años y tengo miedo por la electricidad, pero además el agua me pasa las rodillas.

Llega la noche y tenemos mucho miedo, por acá toda zona norte es un desastre, quisieron hacer zanjeo y dejaron la tierra tirada, es inexplicable lo mal que trabajan, ni a propósito hacen todo tan mal”

“Somos todas familias trabajadoras, muchas incluso de trabajadores municipales, pero no podemos dejar de reclamar, parece que hay un Funes de primera de la Ruta 9 hacia el sur y nosotros que a pesar de pagar la TGI, somos los abandonados de la ciudad”, cierra su alocución que es refrendada por todos los vecinos.