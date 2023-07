Funes: “Rey de la cocaína” enfrenta cargos de lavado de activos por $600 millones

El narcotraficante funense David Delfín Zacarías, conocido como “El Rey de la cocaína“, se encuentra en pleno juicio en la ciudad de Rosario, enfrentando acusaciones de presunto lavado de activos por una suma aproximada de 600 millones de pesos . Según fuentes judiciales, la cifra incluye más de 70 vehículos, más de 30 cocheras y 45 terrenos que fueron confiscados.

LA CAUSA: el día jueves 05 de septiembre de 2013 Más de 300 kilos de cocaína y pasta base, armas y precursores químicos, fueron secuestrados hoy en una casa de Funes tras una serie de allanamientos en los que detuvieron a 12 personas, entre ellos, al sindicado líder de la banda, apodado “Delfín”, y toda su familia. La denominada “Operación Flipper” fue llevada a cabo por personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina y constó de 10 allanamientos en la zona de Rosario, tres en la provincia de Buenos Aires y uno en la Capital Federal.

En el marco de esos procedimientos se secuestraron 11 vehículos (la mayoría de alta gama), una casa rodante, dinero en efectivo (dólares, pesos y euros), armas y numerosos precursores químicos. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en una lujosa casa situada en Las Achiras 2528, de Funes, vecina a Rosario, donde estuvo presente el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien dijo creer que se trata “de la mayor operación en la lucha contra el narcotráfico en la historia de Rosario”. “Esta investigación la iniciamos en marzo pasado con el Fiscal Federal, Patricio Murray, y con el personal de la superintendencia de Drogas Peligrosas, a raíz del desprendimiento de otra investigación menor por venta de droga en Rosario”, explicó. Y agregó: “Estábamos convencidos que había que investigar porque sabíamos que acá en Rosario existía una gran producción y transformación de cocaína en pasta base para su posterior comercialización”. Berni destacó la tarea investigativa del comisario inspector Néstor Roncaglia, de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, y sostuvo que en cuestión de meses dieron “con el corazón de la producción de cocaína en Rosario”. “No sólo hemos secuestrado más de 300 kilogramos de pasta base y cocaína, sino que hemos detenido a 12 personas, lo que se conocía como la banda del ´Delfín´ (David) Zacarías. Hoy todo su grupo familiar está detenido y a disposición de la justicia. La familia Zacarías, el padre, el hijo, están todos detenidos”, precisó. El funcionario nacional también indicó que “la investigación continuará ahora sobre el patrimonio de esta banda que se dedicaba a la venta de cocaína”. “Tenemos detenida a la banda completa, la que creemos, era el corazón sobre la cual giraba el problema del narcotráfico en Rosario”, sostuvo y aclaró que “no es frecuente” que una misma organización “centralice todo en un solo lugar”.

En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario, conformado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Germán Sutter Schneider, dio inicio al juicio por lavado de activos contra la organización liderada por el imputado. Durante la audiencia, el fiscal encargado del proceso oral, Federico Reynares Solari, acusó al “Rey de la cocaína” de estar involucrado en el lavado de activos por una suma aproximada de 600 millones de pesos.

Según consta en el expediente, se reveló que mantenía una extensa lista de bienes, algunos registrados a nombre de sus familiares y empleados, quienes se presume actuaban como testaferros. Esta lista incluye más de 70 vehículos de lujo, 32 cocheras ubicadas estratégicamente en el corazón del microcentro de Rosario, así como más de 45 terrenos que habrían sido adquiridos a través de la empresa “Tierra de Sueños”.

Zacarías afirmó durante la etapa de instrucción de la causa que era propietario de una agencia de remises en la ciudad de Granadero Baigorria. Señaló que las cocheras ubicadas en la calle Mitre pertenecían a él y que, por una cuestión de conveniencia, solicitó a su hermana y cuñado que realizaran los trámites a su nombre.

“Nunca me pareció anormal tener una mini empresa familiar, no me parecía que estaba formando una banda trabajando al lado de mi mujer, hijo e hija sino que era una empresa familiar como cualquier otra”, declaró.

Después de una intensa jornada en los tribunales, fuentes judiciales comunicaron que, tras la audiencia el pasado viernes, se estableció que el próximo encuentro relacionado con el caso tendrá lugar el 9 de agosto.