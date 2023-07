Funes Presenta: “La Letra Inesperada”, libro de Rubén Leva

Rubén Leva es psicoanalista y escritor. Lo leemos en las contratapas de Rosario 12. Los días jueves, lo podemos encontrar en el taller literario de Ebel Barat en la Biblioteca Municipal de Funes.

Nació en Casilda, donde pasó su infancia cerca del campo, y vive en Rosario, ciudad en la que tiene su consultorio en las inmediaciones de un parque. De su intensa y extensa participación en los talleres literarios de la que ya es toda una genealogía de talleristas rosarinos (Alma Maritano, Marcelo Scalona y Andrea Ocampo) surgió el rico puñado de narrativa breve, en gran medida premiada, que el sello local Los libros de la calle inclinada reúne en La letra inesperada, su primer libro de cuentos.

La letra inesperada: en casi todos sus relatos pueden leerse como alegorías de “la Argentina de la derrota, de la utopía”.

Literalmente, la letra inesperada del título es la “e”. No letra inspirada, no dictada desde arriba, sino letra que inesperadamente se constituye (parafraseando a Barthes) en escritura del acontecimiento. Que lo político no constituya un mero dato de color o de ambiente sino el sentido mismo del relato como acontecimiento y experiencia es lo que le otorga a esta “letra inesperada” su “inesperado crédito”.

Te invitamos a dialogar con él a partir de su libro La letra inesperada. Librería

Estos cuentos reunidos al calor de las palabras bien escritas, de esas que dejan marcas, preguntas, pensares fueron publicados por la editorial Los libros de la calle inclinada.