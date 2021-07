Funes Plural compite dentro de la interna del Frente Progresista

Habían presentado lista dentro del Partido Demócrata Progresista, pero ahora Funes Plural encabezada por Ricardo Quintana finalmente, competirá contra las listas del PS, la UCR y Creo; representadas por Lorena Velozo en el Partido Socialista, en la Unión Cívica Radical por Marcelo Galicchio, y la de Creo, por Raúl Porreca.

La fuerza vecinal Funes Plural cuya lista quedó ahora conformada por Ricardo quintana, Silvia De Paoli, Luis Roberto Pogliese, Claudia Ceschia, Luciano Montero y Sandra Brest finalmente competirá dentro de la interna del Frente Progresista Cívico y Social.

Según la nueva candidata de esta lista, si bien trabajó mucho en el anterior gobierno, se sintió luego muy traicionada y desilusionada por el accionar de quienes lo componían, ”por este motivo me negaba a militar en partido alguno, pero estos vecinos que vienen a refrescar la política de la ciudad me convencieron de volver a participar e intentar que la política vuelva a ser creíble y confiable, con políticos que sirvan a la gente y no que la utilicen para hacer sus propios negocios y vivir de nosotros como lo vienen haciendo sin que les importen los vecinos y su bienestar”.

“Nací acá y quiero ver el crecimiento y prosperidad de mi lugar en el mundo. Pero ordenado, con servicios, seguridad y buen pasar para todos, ver que en el futuro mis hijas y la de todos piensen como siempre lo hice yo: que Funes es el mejor lugar para vivir. Para eso voy a trabajar y no voy a claudicar hasta conseguirlo”. Silvia De Paoli

“Nuestro apoderado en el partido ahora intenta poder cambiar el nombre de la lista con la que competiremos en la interna del Frente Progresista, nombrada Avanza, por el de Funes Plural”, expresó la nueva referente del Partido.