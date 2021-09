Funes: Inoculación contra el covid 19 con vacunas Pfizer a personas de entre 12 y 17 años, sin factores de riesgo.

Este miércoles comienza la inoculación en toda la provincia . “En Santa Fe más del 90 % de la población se inscribió para vacunarse”, afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrió este miércoles el vacunatorio instalado en la ex Rural de la ciudad de Rosario, donde comenzó la inoculación contra el Covid 19 con vacunas Pfizer a personas de entre 12 y 17 años, sin factores de riesgo. La provincia recibió el martes 19.980 dosis.

En la oportunidad, la ministra destacó que “a 6 meses de haber comenzado a vacunar personas de 100 años, hoy estamos vacunando a jóvenes de 17 años con sus buzos de egresados. Esa sola imagen nos muestra el trabajo realizado en este tiempo”, y agregó que “no solo en la vacunación, el ritmo, la seguridad, la empatía con la cual el equipo se desempeña, sino también el trabajo que se realizó durante esta pandemia”.

Del mismo modo, la ministra de Salud brindó detalles del proceso de inoculación con esta vacuna: “Comenzamos a colocar la vacuna Pfizer que tiene cierta complejidad de logística, no solo en la cadena de frío, ya que lleva menos 80 grados, sino que a partir de allí hay una serie de pasos para el descongelado, ya que es la única vacuna que debe diluirse y la dosis es diferente a las otras. Es por ello qué hay mucho personal de enfermería, completando la capacitación in situ con la vacuna”.

Asimismo, Martorano anunció que “mañana comenzamos también en la ciudad de Santa Fe”. Y a continuación, afirmó que en la provincia “tenemos un altísimo porcentaje de inscriptos. De los 300 mil que calculamos en esta franja de 12 a 17, ya tenemos 200 mil inscriptos. Sabemos que mucha gente espera ver la evolución de la vacuna; pero en Santa Fe más del 90 % de la población se inscribió para vacunarse”.

“Lo previsto es que de aquí a fin de año lleguen al país unas 20 millones de vacunas Pfizer y, en principio, durante este mes van a ser unas 580 mil a nivel nacional, o sea que van a estar arribando mas dosis a la provincia para completar la franja de 17 años”, argumentó.

Por otra parte, la ministra subrayó que a la actualidad, “los mayores de 18 años ya están vacunados, tenemos un 53% de la población general con esquema completo, y con primeras dosis quienes se inscriben ahora”.

Continuar con los cuidados

Al ser consultada sobre las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional respecto a diversas flexibilizaciones, la funcionaria provincial sostuvo que “tienen que ver con el momento epidemiológico que se vive y con algo que venimos hablando sobre las posibles flexibilizaciones. Fuimos muy responsables y trabajamos con los equipos. Este lunes hay una reunión de COFESA y allí vamos a charlar con todos los ministros del país sobre las diferentes posiciones, la situación y además nos reuniremos con el Comité de expertos”.

La ministra recordó que “impusimos el uso del barbijo, allá por abril del 2020 de manera obligatoria, algo que no sucedió en todos lados. Acá la utilización sigue vigente, pero vamos a decidirlo de forma conjunta con especialistas de las universidades, de los Colegios, de las sociedades científicas, para definir cuál es la mejor manera”.

Martorano aclaró que “todavía estamos transitando un momento de pandemia, muy bueno en términos epidemiológicos, con muy pocos casos, los testeos están dando un 4% de positividad y la ocupación de camas está en el 60%; pero también tenemos cepas de la variante Delta, todas controladas (tuvimos 21 casos), con un gran trabajo en conjunto entre provincia, municipios, migraciones y seguridad”; e instó a “continuar con los cuidados, con la vacunación, y con las medidas que se tomarán en forma conjunta”, porque “pueden ingresar más casos”.

“La variante Delta en la provincia no tiene circulación comunitaria pero esto no quiere decir que no haya más casos porque continúan ingresando, hay un gran control con el PCR del séptimo día”, afirmó.

Por último, Martorano llevó tranquilidad a la población y agregó que “todas las medidas las vamos a evaluar con los expertos, siempre analizando cada una de las medidas en favor de la salud de los santafesinos y santafesinas, y se aplicarán a partir del primero de octubre. No vamos a hacer nada que nos pueda poner en riesgo”.