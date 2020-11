Funes City, vecinos indignados porque a los de Rondeau hacia el norte no les brindan servicios.

Se comenzó la pavimentación de una de las manos del bulevar Mitre entre las calles Vélez Sársfield y Rondeau, en la zona del barrio Funes City “Estamos avanzando a paso firme, poniendo en marcha todos los barrios de Funes y atentos a las necesidades de todos los vecinos. Sabemos que falta, pero sin dudas este es el camino”, cerró Santacroce.

Pero vecinos que hace mucho solicitan les brinden servicios básicos, como la recolección de residuos que no se realiza los tres días que prometieron, ahora les pavimentan sólo hasta calle Rondeau, dejando las calles que faltan hasta calle Colonos, límite norte del barrio, con grandes pozos, lo mismo sucede con el servicio de riego y agua potable… para visibilizar las falencias que aún persisten en gran parte del Barrio, realizaron pancartas y pasacalles que instalaron en la esquina de calle Mitre y Bouchard, pero los funcionaron enviaron a retirarlas, por eso expresan su bronca e insisten en que están “cansados de reclamar” ante las autoridades.

















“Puntualmente, los vecinos no contamos con los servicios de agua potable, gas natural ni cloacas, así como tampoco calles asfaltadas y servicio de recolección de residuos” dice Noelia, quién afirmó a Funes Hoy, “hace tiempo que venimos planteando éstas dificultades. Agotamos todos los recursos de protesta, prometen y no cumplen. Por eso publicamos en redes sociales, porque sabemos que ellos las controlan mucho. Nuestra zona del barrio está en un tremendo estado de precariedad, por eso es lamentable que si bien sabemos que Funes City es un barrio íntegro que por la falta servicios del Municipio está partido en dos. Por eso también reclamamos la solidaridad de los vecinos, que sí son atendidos, la vecinal es una sola, pero a los que vivimos más allá de Bouchard, no se nos acompaña”.

Sabemos que Funes City es el loteo más grande de la ciudad, con 1.850 terrenos, de los cuales el 70 por ciento ya está habitado y tributa al Gobierno de Funes abonando las tazas y servicios, como los otros vecinos, pero desde Rondeau hasta Colonos nos sentimos los olvidados, o lo que es aún peor ignorados. Esto es así desde que compramos los lotes, tuvimos que pagar la obra de agua, si no, no podíamos escriturar, la abonamos, escrituramos, pero agua potable no tenemos.

“Estamos avanzando a paso firme, poniendo en marcha todos los barrios de Funes y atentos a las necesidades de todos los vecinos” Santacroce

Por eso es que pedimos que los dichos del Intendente se cumplan y no sean solo para las cámaras, hay muchas familias con niños que han tenido accidentes por el estado de las calles.”, cerró Noelia.