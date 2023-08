Funes celebró su aniversario N° 148 en el Paseo de la Estación

Durante la jornada se pudo disfrutar de shows en vivo de artistas locales, con la presencia de bailarines de Amigos X Siempre, Instituto W, Moni zumba, Super Arte, el grupo Adultos mayores, y las academias de Andrea Roxana, Anita, Mariela Losano y Aldana.











Con gran convocatoria, los funenses disfrutaron de una tarde de sol con un gran patio gastronómico con propuestas locales y del gran paseo comercial llevado adelante por feriantes de Callejuela Bohemia y Feria Social Sutentable Lapacho Rosado.

Santacroce homenajeó a ex-intendentes de Funes

En un emotivo acto, el actual intendente de Funes, Roly Santacroce, realizó un sentido homenaje a ex intendentes de la ciudad en el Museo Murray. Estuvieron presentes el hijo de Don José María Marracino, Juan Miguez, Juvenal Rímini y Diego Barreto.

En el marco de la celebración de los 148 años de Funes, y en el año que se conmemoran los 40 años de la restauración de la democracia en Argentina, Santacroce convocó a los intendentes de Funes desde 1983 a la fecha.

El reconocimiento se realizó el sábado por la tarde en el icónico Museo Murray, “donde todo comenzó”, según Santacroce. En simultáneo, se realizó una muestra fotográfica en el andén de la estación de trenes, con material inédito que invitó a recorrer la ciudad de Funes y el paso de los años.

El primer homenajeado fue José María,“Siso” Marracino, intendente de Funes de 1983 a 1995, fué su hijo José María, quien recibió la distinción y manifestó que sentía “un profundo agradecimiento al señor intendente, por reconocer a quien amó este pueblo, trabajó intensamente por él, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y mucho compromiso. Fueron 15 años de gestión”. Para concluir, recordó a su padre, “Siso” Marracino, quién estuvo al mando de la ciudad.

Luego llegó el momento de reconocer a Juan “Chivo” Miguez, intendente de la ciudad de 1995 a 2003, que agradeció “la iniciativa del municipio, en especial en estos 40 años de democracia.” Y luego, reflexiono: “Yo pertenezco a una generación que le costó mucho que estemos en democracia, mucha gente peleó mucho por vivir como hoy vivimos.”

El próximo intendente homenajeado fue el doctor Juvenal Rímini, que estuvo en el ejecutivo de 2003 a 2011, que también agradeció el reconocimiento, recordó su paso por la ciudad y realizó un breve análisis del crecimiento de Funes durante estos últimos años.

Por último, Santacroce reconoció a su predecesor, Diego Leon Barreto, que afirmó que “recibir esta mención de parte del intendente es una gran alegría”. Luego le pidió permiso al intendente para extenderse y agregó: “Voy a aprovechar, que hace mucho no me dirijo a ustedes, para agradecerles por todo el afecto y el “no-afecto” que he recibido en mi gestión.”

El presidente del Concejo, Carlos Olmedo, realizó un homenaje sorpresa al intendente Santacroce con una placa, por sus casi cuatro años de gestión en la ciudad.