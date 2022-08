Funcionarios, gremios y empresarios se reúnen para definir la actualización del salario

Funcionarios, gremialistas y empresarios negociarán este lunes a las 14 en una sesión plenaria del Consejo del Salario la actualización del haber mínimo, vital y móvil como también de las prestaciones por desempleo, ante la estampida del proceso inflacionario, aunque la CGT, la CTA y la CTA Autónoma aún no determinaron la postura que presentarán en la reunión tripartita.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionará primero a las 14 con la participación de dos representantes por sector en la llamada Comisión Técnica, para luego, una hora después, iniciar el plenario de 32 miembros -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, en ambos casos a través de una videoconferencia.

El Gobierno había convocado a los integrantes del organismo tripartito, que encabeza el ministro de Trabajo Claudio Moroni, a dos sesiones para el 18 de este mes, pero el encuentro fue postergado hasta este lunes -en acuerdo con la CGT- ante la ausencia en la Argentina del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

La postergación para el lunes se resolvió a través de la resolución 7/2022 del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto y luego modificada por la resolución 8/2022 de la misma cartera, que postergó el horario de inicio del plenario desde las 12 a las 15 en razón a los “diversos planteos realizados” y “con el fin de garantizar la participación de todos los integrantes” del Consejo.

Los participantes deberán definir el nuevo piso salarial y sus tramos y el monto de las prestaciones por desempleo, aunque todo indica -es la previsión del sector gremial- que de ninguna manera “se alcanzarán los poco más de 111 mil pesos que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sostuvo que son necesarios para no ser pobre”.

Las fuentes de la CGT a las que tuvo acceso Télam confiaron que la central obrera aún “no determinó una posición”, pero detallaron que este lunes las 10 los integrantes de la mesa chica debatirán ese tema en el gremio de sanidad (ATSA).

“No se fijó todavía una posición, ya que la central obrera viene de una multitudinaria marcha contra los formadores de precios y los especuladores de mercado y debatió estos días la propuesta de otorgamiento de un bono y su reclamo de paritarias libres, por lo que esa postura se resolverá este lunes en el sindicato de sanidad”, detallaron los voceros.

Tanto la CTA que conduce el docente Hugo Yasky como su par Autónoma (CTAA) que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro también convocaron para el lunes -de forma previa al encuentro del Consejo del Salario- a sus respectivas conducciones para determinar la postura que plantearán por tarde, en la reunión tripartita.

“La CTA deliberará el lunes para fijar posición, pero llevará al Consejo una postura propia y no en coincidencia con la CGT. Eso es muy difícil”, adelantó Yasky a Télam desde Trelew, adonde viajó para asistir a los actos por el 50° aniversario de la masacre que la dictadura de Agustín Lanusse produjo el 22 de agosto de 1972 en esa ciudad.

En tanto, desde la CTA Autónoma, que el 11 de agosto renovó autoridades por 4 años, confiaron que esa central también sesionará el lunes, en las horas previas al encuentro del Consejo del Salario, y adelantaron que allí ratificarán su “postura histórica” consistente en que el haber mínimo supere a la inflación prevista para el año.

“Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial por lo perdido desde la época del macrismo y superar el guarismo inflacionario de este año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90 por ciento. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal”, plantearon desde la CTA Autónoma.

Otras fuentes gremiales detallaron que la CTA y la CGT podrían reclamar un 45 por ciento de aumento sobre el actual valor del salario mínimo, lo que lo elevaría a poco más de 68 mil pesos, para alcanzar “las previsiones inflacionarias del año”, aunque existen -añadieron- diferencias respecto de la exigencia de los tramos para cobrarlo.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, que conducen el bancario Sergio Palazzo y el gráfico bonaerense Héctor Amichetti, ratificó que los argentinos deben tener “sus necesidades básicas cubiertas”, y sostuvo que las paritarias son la vía para actualizar los salarios del personal registrado en las variadas actividades.

En diálogo con Télam, Amichetti insistió con la histórica posición de ese espacio gremial y sostuvo que “ningún trabajador debe percibir un ingreso inferior a 111.298 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, según lo afirmó el propio Indec”.

“Ningún trabajador debe ganar en el país menos de ese monto, difundido por el propio Indec, pero es muy difícil que este lunes pueda acordarse esa cifra, en especial ante la resistencia de las cámaras. Por lo mismo, tendrán que otorgarse sumas fijas que compensen el desfase existente entre la realidad y los ingresos”, subrayó Amichetti.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se había reunido por última vez el 16 de marzo y convino -con la oposición de la CTA Autónoma- un incremento del 45 por ciento en 4 tramos, pero en mayo el Gobierno adelantó esa mejora y, desde el 1° de junio, es de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados.

También desde este mes el valor de la hora para el personal jornalizado es de 239,30 pesos y, los montos mínimos y máximos por desempleo, de 13.292 y 22.153 pesos,

El Gobierno sostuvo entonces que “la recuperación del salario es una prioridad y una condición necesaria para que la economía sostenga la actual reactivación en marcha”.

El organismo tripartito está constituido por 32 integrantes: 16 por la parte trabajadora y otros tantos en representación de las cámaras empresarias de todas las actividades.

En caso de no producirse un acuerdo entre los participantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el ministro de Trabajo tiene la potestad de laudar.