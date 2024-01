Fuertes quejas de vecinos por el alto aumento en la TGI

La suba fue aprobada por el Concejo Municipal, y si bien el expediente que presentó el pedido solicitaba una suba del 50 por ciento, los ediles acordaron que sea del 40 por ciento. A ese 40 por ciento del básico, se le suman los aumentos fijos de distintos puntos del impuesto en sí como Salud Animal, fumigación por los mosquitos y demás ítems que se reciben desde enero.

Si teníamos conocimientos de que había morosidad en la recaudación, ahora seguramente va a ser mucho más el porcentaje debido a que ha impactado un 40 % el aumento de TGI, además de que en algunos barrios se ha juntado con Boletas del cobro aparte de las pavimentaciones realizadas en algunas zonas.

Los vecinos, que están notando una gran merma en la prestación de los servicios como el paso del basurero, riego e incluso desmalezamiento, desde el principio del verano, ahora estallaron por este aumento descontrolado en las boletas recién llegadas.

Estas son las expresiones de los vecinos: “Recibí un aumento, $12000 por nada: que corten el césped de la vereda que le corresponde, que pasé más seguido control urbano, y los recolectores se lleven toda la basura, ya qué encima son finos y la eligen, si la ponés en caja de cartón no la llevan”, dice una señora joven enojada.

“Eso no es nada no te llego el pavimento, cuando lo veas te desmayás”, le responde Roberto, a lo cuál Raúl le dice, “lo que más risa me dio es que te aclaran que si querés plan de cuotas te acerques a la oficina, pero claro maestro, vos te crees que hoy de la nada saco $250.000 para pagarte el pavimento que no te pedí, quedo precioso, pero no lo pedí y ahora zaaaas, creí que venía en el TGI eso, que bol… que soy, viene la boleta del TGI junto con la boleta para pagar el pavimento si por tu casa lo hicieron, cómo pagamos todo?. Y ni pasan a cortar los yuyos“. Les informo que hay una ordenanza que las veredas deben cortarlas los frentistas. Me gritan; “no todo, en la cuneta y del lado la calle le corresponde al municipio, no me lo digas, porqué siempre lo pasaban a cortar y ahora no. Es lo q votaron un 70% de los funenses a no quejarse, y aun así con todo lo que no hace y cobra le siguen el juego!!!“, muy enfadados. “Piensen antes … ahora no va a hacer las cosas bien… ya le dieron el poder”.

“La basura la tiran en el piso y los perros las desparraman toda y ahí queda, los yuyos son árboles, el regador tira dos gotas de agua en la tierra y el resto en el pavimento porque pierde más que lo que riega, la iluminación es un desastre, etc., etc. ¿Qué te cobran?, por mi cuadra hay un bache en el pavimento que por esquivarlo en cualquier momento chocan…“, exclama Marta

“Habría que convocar a todos los vecinos e ir a la Municipalidad…si la mayoría de la población no paga…con este aumento que supera toda inflación (que ya es mucho decir) más deudores va a tener. Esto es INADMISIBLE”, cerraron los ciudadanos funenses furiosos.