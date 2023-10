Fuerte repudio a las declaraciones de Milei sobre plazos fijos

Las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron de manera conjunta las declaraciones formuladas por el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en relación al dólar y los plazos fijos en pesos, y reclamaron “responsabilidad” en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios generales del 22 de octubre.

En ese sentido, en sus declaraciones públicas de los últimos días, Milei señaló que “cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar”, que “el peso no puede valer ni excremento” y recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional.

Además, a esta polémica posición se sumó lo expresado por el postulante libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien se pronunció en clave electoral sobre la reciente subida del dólar blue: “Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

La respuesta de entidades bancarias:

Ante sus dichos, en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), manifestó: “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”.

“Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”, evitando hacer “declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”, subrayaron las entidades bancarias.

Remarcaron que, “más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente”.

El repudio de Unión por la Patria hacia los dichos de Milei

“Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente, no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos”, opinó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi, en declaraciones a Radio Delta.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, al hablar en un acto en la Universidad de Lanús, sostuvo que “la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente algo bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri”.

La respuesta de Juntos por el Cambio

Desde el bloque opositor, la candidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich, le puso tono electoral a sus críticas: “Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro”.

“En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país. #EsAhora. Y es para siempre”, escribió Bullrich en su cuenta de X y volvió a apelar a sus conocidos slogans de campaña.