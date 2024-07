Fuerte rechazo de los países de la región a la reelección de Maduro

Distintos presidentes y referentes políticos de los países de la región recharon con durecha la reeleción de Maduro. En primer lugar, Gabriel Boric cuestionó: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Más tarde, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

En tanto, Javier González-Olachea, canciller de Perú, aseguró: “Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”.

Bullrich advirtió que la demora en los resultados “es sinónimo de fraude”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó en X (antes Twitter): “Horas sin resultados es sinónimo de fraude”.

La dirigente del PRO agregó: “Nos levantamos con fuerza contra esta barbarie y no la vamos a aceptar. Es hora de despertar en contra del régimen en Venezuela y en el mundo entero”.

Más temprano, la Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay pidieron un escrutinio transparente para las elecciones presidenciales de Venezuela y luego se sumaron al reclamo representantes y líderes políticos de otros países.