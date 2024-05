Fuerte mensaje de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon: “Me cansé de pelear”

Jey Mammón dio detalles sobre el programa que conducirá en Net TV: “Va a estar mi impronta”

El humorista, guiado por Gustavo Sofovich, tendrá un ciclo diario con música y entrevistas, y también adelantó sus otros proyectos laborales.

JEY MAMMÓN | CAPTURA

El humorista visitó el programa de Juana Viale, Almorzando con Juana (El Trece), y habló sobre la reinserción en los medios tras las denuncia de abuso en su contra por parte de Lucas Benvenuto.

Si bien Jey Mammón regresó a escena durante en verano en Carlos Paz, Córdoba, con la obra de teatro “Enseguida vuelvo”, ahora debutará en Net TV con un programa propio.

Cuándo vuelve Jey Mammón a la televisión

“Voy a estar en Net, de la mano de Gustavo Sofovich. Vuelvo a la tele todos los días. Ahí van a poder ver mi versión, buena o mala, pero mía. Que no es esta de la llorería. Se terminó la llorería. Vuelve el Jey que, les guste o no, es ese“, señaló, sin confirmar aún fecha y horario para el estreno.

“Estamos trabajando en el formato, pero va a estar mi impronta, por lo tanto va a haber música y entrevistas. Me han tirado un montón de alternativas para la vuelta, como el streaming, pero vuelvo a la tele”, agregó.

Y concluyó: “Estoy muy feliz porque es el reencuentro con la gente. La tele tiene esa cosa de encontrarse con el otro, estoy feliz y agradecido de volver”.

A su vez, Jey Mammón adelantó que también hará radio: “Voy a empezar en Splendid AM 990. Va a ser todos los días, de 15 a 17 hs“.

Por último, el humorista anunció que se estará presentando en Cafe la Humedad el 1° de junio: “Los espero a todos, es un hermoso lugar. Voy a estar reencontrándome con la gente de Buenos Aires. Estoy muy feliz”.

Tras la reaparición en televisión de Jey, que estuvo en el programa de Juana Viale, Lucas Benvenuto se expresó en redes. “Les quiero dejar este video a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien”, dijo .

Además que “estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar,con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca… Con un escudo humano muy fuerte de amor”.

“No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”, agregó.

Y dijo que “imagínense si después de todo lo que pelee, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel. Ustedes ya lo están viendo, yo no tengo que decirles nada”.

Fuerte mensaje de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon.

“Yo no quiero saber nada, entonces con mi abogado creamos un filtro. Pero yo estoy feliz, rodeado de personas hermosas, del trabajo más hermoso del mundo y ya cumplí una meta de vida. Entonces mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste”, señaló también.

Y por último que “estoy siendo feliz y es lo único que me importa. Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad. Estoy muy agradecido, les mando un beso enorme y esta sonrisa gigante porque es la que me merezco. Les mando un beso enorme a todos y no se preocupen por mí que yo estoy siendo feliz y ese es mi camino, no me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina”.

La denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

En marzo del 2023, Lucas Benvenuto denunció públicamente a Jey Mammon por abuso sexual. Tal cual expuso el joven en aquella oportunidad , tuvo una relación con el artista cuando era menor de edad.

Antes de hacer la denuncia en los medios, Lucas se acercó a la Justicia. En 2020 denunció, con nombre y apellido, que Jey Mammon lo habría abusado sexualmente durante años. “El pederasta que quiero denunciar se llama Juan Martín Rago y es conocido como Jey Mammon”, dijo. Y relató el primer encuentro: lo conoció en una fiesta y terminó en su casa de Balvanera, en donde despertó desnudo y notó que su cuerpo tenía signos de abuso.

Además que “de los 14 a los 20 años duró mi relación fluida con Juan. Después fueron mails y mensajes. Después de que mi mamá murió, dos días antes de que yo cumpliera 18, la relación con Juan no era lo mismo. Yo estaba destrozado y no quería ver a nadie. Nos seguimos viendo, pero en lapsos de tiempo más largos. Hablábamos cada tanto”.

La denuncia que hizo Benvenuto prescribió. Pero la que hizo públicamente hizo que Jey Mammon fuera desvinculado de un programa de televisión y que se exiliara por algunas semanas en España. Actualmente el artista está en Argentina: hizo temporada de teatro y regresará a los medios.