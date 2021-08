Juana Viale empezó la emisión de La Noche de Mirtha (El Trece) del sábado 14 de agosto con un feroz editorial contra el presidente Alberto Fernández tras el descargo que hizo sobre el festejo del cumpleaños de Fabiola Yánez en Olivos, durante la fase más estricta de la cuarentena en 2020, que genero un escándalo.

“Vamos a hablar de todo, no nos vamos a quedar callados de nada”, anticipó Juana Viale en la apertura mientras sonaba de fondo El reino del revés, de María Elena Walsh, para luego manifestar: “Siento una indignación frente al presidente de la Nación Argentina que no la puedo disimular“, dijo mirando a cámara.

Fuerte descargo de Juana Viale contra el presidente: “Póngase los pantalones”

La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, arremetió contra Alberto Fernández tras el escándalo de la foto de Olivos y musicalizada con la canción “El reino del revés”, manifestó: “Elegí esta canción de María Elena Walsh, porque personalmente siento una indignación frente al Presidente que no la puedo disimular”.

En este sentido, la conductora inició “La noche de Mirtha” con un fuerte discurso: “Por suerte tenemos grandes escritores e intelectuales, como lo fue María Elena Walsh, que grafican a la Argentina a la que le colman la tolerancia, la emocionalidad, la fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia”, añadió.

Además, expresó: “Que nos dijeron, que nos retaron, que nos levantaron el dedo. Hacen lo que dicen que no hagamos. Entonces, déjense de joder, dejen de joder a los argentinos. Lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron y muchos amigos que perdieron laburos”.

Al mismo tiempo, se refirió específicamente a la frase del presidente: “Mi querida Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho”, y apuntó: “No culpe a la mujer que tiene a su lado, hágase responsable, póngase los pantalones. Acusar a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa… ¿usted no se entera de lo que pasa en su casa?”.

Por otra parte, también se metió con Aníbal Fernández, quien había declarado de forma machista contra la primera dama. “¿Y el otro señor que tiene el mismo apellido que el Presidente, ¿dónde están todas las mujeres diciendo que lo que dijo este hombre es una barbaridad?. Llegar a su casa y tener que cagar a trompadas a su mujer, como lo hacían hace 1500 años ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés de María Elena Walsh? Estoy enojada, estoy saturada. Y yo estoy acá porque mi abuela no puede”, lamentó.

Por último, concluyó: “Ella (Mirtha) no eligió no estar acá y no trabajar. Le dijeron que se tiene que quedar en su casa. Y yo estoy haciendo el trabajo que ella no está pudiendo hacer acá. Así que haga usted su trabajo, señor Presidente, deje de echarle la culpa a los demás. Le voy a decir una cosa: pida disculpas porque lamentarse no es pedir disculpas. Pedir perdón es otra cosa, es arrepentirse de lo que hizo y yo no veo arrepentimiento en usted. Soy Juana Viale, DNI 29.480.048. Gracias”.