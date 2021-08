Fue presentada oficialmente la lista “Santa Fe Nos Une”, de precandidatos a senadores por Juntos por el Cambio

Esta mañana, en Rosario, junto al río Paraná, fue oficialmente presentada, los precandidatos son: Federico Angelini y Amalia Granata a Senaadores, y en diputados a Luciano Laspina, Gisela Scaglia y al excanciller Jorge Faurie para las próximas elecciones PASO del domingo 12 de septiembre.

Es la única lista de Juntos por el Cambio apoyada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.



El acto de presentación en el Parque España fue encabezado por Angelini, quien destacó que “es un honor que tanto Mauricio Macri como Patricia y Horacio respalden nuestra lista y, a su vez, una enorme responsabilidad, que implica seguir defendiendo los intereses y los valores de los santafesinos, que han sido olvidados por el actual gobierno nacional”.



El precandidato a senador sostuvo que “Santa Fe ha sido abandonada por la gestión nacional tanto en materia de seguridad, donde no hay ningún tipo de coordinación entre las fuerzas federales y las provinciales, como de producción, donde se ha atacado a diferentes sectores de la actividad económica que son clave para nuestra provincia”.

No obstante, Angelini apuntó que “ésta es la oportunidad que tenemos los santafesinos de empezar a terminar con el populismo y con los atropellos kirchneristas”.





En tanto, Granata expresó que si bien “la gente conoce poco a los senadores que hoy la representan en la Cámara”, subrayó que “nosotros queremos que nos conozcan para que sepan que vamos a ser nosotros quienes nos enfrentemos al Kirchnerismo cuando los santafesinos no sean tenidos en cuenta por el gobierno”.



“No le tenemos miedo a la señora Cristina Kirchner para decirle en la cara todas las verdades que muchos no se animan a decirle, para ponerle un freno cuando quiera implementar políticas que perjudiquen a Santa Fe”, aseveró y agregó que los valores que queremos para nuestra provincia van a estar representados con voces fuertes”.



“ESTÁ EN JUEGO LA REPÚBLICA”



En la misma línea de pensamiento, Luciano Laspina, que encabeza la lista a Diputados, consideró que “Santa Fe ha sido muy castigada tanto por acción como por omisión del Gobierno Nacional”. Y añadió: “Por acción porque se dispusieron medidas que golpean de lleno a los sectores productivos, como la limitación de las exportaciones de carne, el cambio en las reglas para las pymes de biocombustibles o la propia estatización de la caja de la hidrovía. Y por omisión porque no hubo políticas activas para reactivar los millones de puestos de trabajo que se perdieron durante una cuarentena desmedida”.





Por su parte, Gisela Scaglia manifestó que “en estas elecciones está en juego la República y los valores de la libertad, la transparencia, el emprendedorismo y el trabajo, que siempre hemos defendido en el Congreso de la Nación. Por eso, creemos que esta instancia es crucial porque estamos convencidos de que nuestra lista tiene el coraje que se necesita para enfrentar al Kirchnerismo en el Senado y en Diputados”.



APERTURA AL MUNDO



En tanto, el excanciller Faurie expresó que “es preocupante la política exterior del gobierno actual, porque en este año y medio se ha perdido todo el trabajo de amigarnos con el mundo que habíamos logrado en la pasada administración”. Además, señaló que “Argentina ha tirado por la borda más de 35 años de compromiso con los Derechos Humanos apoyando a Venezuela y a Nicaragua, y mostrando silencio ante lo que ocurre en Cuba”.



En ese sentido, aseveró que “la política de vivir con las puertas cerradas al mundo ya quedó demostrado que no es viable”, y concluyó: “Santa Fe tiene mucho potencial para competir a nivel internacional y nosotros queremos que las pymes santafesinas exporten y crezcan cada vez más, no que se les limite el vínculo con el mundo exterior, porque eso lleva a la salida de inversiones y a la destrucción del empleo”.