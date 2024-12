Francos aseguró que habrá acuerdo entre el PRO y LLA en 2025, pero el macrismo busca poner condiciones

El vínculo con el Gobierno se enfrió en las últimas semanas.

El Gobierno volvió a proponer una alianza con el PRO y desde el partido que lidera Mauricio Macri surgen distintas posiciones. (Foto: AFP).

Este domingo, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, aseguró que no se imagina “una elección en la que LLA vaya separado del PRO”. Sin embargo, en el partido liderado por Mauricio Macri surgieron distintas posturas

“No creo que Mauricio quiera desaparecer. Hay un electorado que no es de nadie: estuvo con el PRO, después se fue a Alberto y después votó a Milei. Incluso hay un ala peronista que quiere a ese público no cautivo”, dijo un integrante del partido amarillo. Este sector del movimiento cree que ambos partidos pelean por lo mismo y no cree en la fusión.

Sin embargo, existen otras versiones que ponen énfasis en que las listas de 2025 se deciden en los distritos electorales, y no a nivel nacional. Es decir, cada provincia tendrá su acuerdo, donde LLA y el PRO podrían unir fuerzas o no. Esto abriría otra batalla, donde cada referente del PRO buscaría imponer sus candidatos o elegir qué requisitos desea para unirse a los libertarios. “Imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión”, dijo Francos en diálogo con Radio Rivadavia, para referirse al tema.

Además, existe la posibilidad de que el oficialismo elija sus candidatos en cada distrito “uno a uno”, sin necesidad de una Alianza jurídica, totalmente legal.

“Javier Milei está haciendo lo que nosotros propusimos hacer, todos los que se pelearon con Macri están en su gestión, porque no son verticalistas”, indicó una fuente en estricto off. Y agregó: “Con Mauricio no podían trabajar, pero ahora sí”.

Asimismo, en el PRO saben que La Libertad Avanza tiene espalda por el apoyo popular: “La única independencia es sacar votos. Si seguimos así no vamos a lograrlo”, explicaron en el partido amarillo, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno los fagocite.

Javier Milei definirá su vínculo con el PRO a meses de las elecciones 2025. (Foto: Reuters – Ciro De Luca)

Por otro lado, Francos también aclaró que “la unión hace la fuerza” y que si ambos movimientos se dispersan “no será bueno” para el oficialismo. “Aunque estoy convencido de que Milei va a tener fuerza suficiente como para ganar la elección, creo que es importante encontrar un espacio común que nos permita triunfar definitivamente y con mucha fuerza en las elecciones próximas”, sumó el funcionario.

En ese contexto, la Casa Rosada también sabe de las tensiones que existen entre ambos movimientos, tras la caída de Ficha Limpia y del caso Edgardo Kueider, el senador que fue expulsado tras haber sido detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar: “Creo que Mauricio Macri estaba molesto por algún tema, en particular por lo de Kueider, supongo. Creo que no todos sus senadores votaron de la misma forma, en fin. Pero no tiene importancia, yo creo que hay muchas posibilidades de tener conversaciones y de acordar”, sostuvo.